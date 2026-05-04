Base governista quer CPI do Master, mas recusa assinar requerimento da oposição

Governistas avaliam que o requerimento do deputado bolsonarista mira o Supremo Tribunal Federal, e não o caso Master com suas ramificações em Brasília

Divulgação/Banco Master Banco Master



Parlamentares da base do governo chegaram à conclusão de que é necessária uma CPMI ou CPI do Banco Master, mas se recusam a subscrever o requerimento apresentado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ). Ouvidos de forma reservada pelo titular desta coluna, deputados governistas afirmam que topam a investigação, desde que ela avance pelos requerimentos das deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Rodrigo Rolemberg (PSB-DF).

O requerimento apresentado pelas deputadas Heloísa Helena (Rede-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), protocolado nesta quinta-feira (30), já reúne 181 assinaturas de deputados e 35 de senadores.

A resistência ao texto de Jordy tem motivação política clara: governistas avaliam que o requerimento do deputado bolsonarista mira o Supremo Tribunal Federal, e não o caso Master com suas ramificações em Brasília.

No governo, persiste ainda a desconfiança de que pode estar em curso um acordo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a oposição para enterrar a CPMI, em troca da rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF. Uma ala governista, diante desse cenário, defende o endurecimento das investigações e quer incluir no escopo da comissão nomes ligados a Flávio Bolsonaro e ao próprio Alcolumbre.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.