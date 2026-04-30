Bolsonaristas gritam ‘o choro é livre’; base responde que ‘o choro é livre, mas Bolsonaro não’

O relator da matéria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou à Jovem Pan que o governo já reconheceu que não tem votos para manter o veto à dosimetria

Carlos Moura / Agência Senado

A sessão do Congresso Nacional para analisar a derrubada do veto presidencial à dosimetria das penas começou nesta quinta-feira (30) com ânimos exaltados entre parlamentares da base governista e da oposição.

Do lado bolsonarista, parlamentares entoaram o bordão “o choro é livre”. A base respondeu na mesma moeda: “o choro é livre, mas Bolsonaro não.”

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conduz a sessão de forma mais calma e branda do que a de quarta-feira (29), quando presidiu a votação da indicação de Messias para o STF.

Do lado de fora do plenário, familiares de presos pelo 8 de Janeiro acompanham a sessão e defendem a derrubada do veto. Na mesa da presidência, parlamentares bolsonaristas sentaram ao lado de Alcolumbre para acompanhar de perto a votação.

O relator da matéria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou à Jovem Pan que o governo já reconheceu que não tem votos para manter o veto e deixou de fazer esforço para barrar a votação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.