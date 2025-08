Carlos Bolsonaro recebe alta médica e volta à Câmara do Rio hoje

Advogado do vereador revelou à coluna que ele ‘não está nada bem’; filho 02 de Jair Bolsonaro passou mal após saber da prisão domiciliar do pai

Eduardo Barreto/CMRJ O vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro



O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) já está em casa após ser levado a um hospital na noite da última segunda-feira (4). Fontes ouvidas pelo titular desta coluna revelaram que o vereador já está na sua residência e hoje cumprirá suas funções na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Questionado por esta coluna se o vereador está bem, o advogado Antônio Carlos disse que “não está nada bem”.

“Tudo, não. O pai está injustamente preso, com uma absurda decisão proferida por quem está nitidamente perseguindo o que o pai representa. Não está nada bem, eu acho”, disse a defesa. Carlos Bolsonaro foi internado após se sentir mal, em decorrência da decretação de prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Fontes informaram que Carlos estava bem durante o dia. Ele fez uma visita ao Partido Liberal (PL) em Brasília e, por volta do meio-dia, retornou ao Rio de Janeiro. Após a decisão sobre a prisão domiciliar, o parlamentar apresentou um mal-estar e foi rapidamente levado a um hospital no Rio. Carlos Bolsonaro teve a pressão arterial alterada e passou por exames cardíacos, com a recomendação do cardiologista sendo a internação na unidade hospitalar.

