Veja quanto Marcos do Val, que teve salário bloqueado por Moraes, recebia como senador

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, a partir desta segunda-feira (4), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). E teve o salário de senador bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal. Em julho deste ano, o salário do senador foi de R$ 46.366,19. Com a decisão desta segunda-feira (4), Do Val fica proibido de acessar esses recursos.

Do Val foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) no aeroporto de Brasília, no início da manhã. Ele foi abordado pela polícia logo após chegar de viagem e está oferecendo resistência para colocar o equipamento. Na decisão desta segunda, Moraes determinou as seguintes medidas cautelares contra o senador:

Uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno entre 19h e 6h de segunda a sexta-feira e recolhimento integral nos fins de semana, feriados e dias de folga;

Cancelamento e devolução do passaporte diplomático, mediante envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores;

Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros;

Bloqueio de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes ao senador;

Bloqueio de todas as chaves PIX e de todos os cartões de Marcos do Val;

Bloqueio de veículos em nome dele;

Bloqueio de salários e verbas de gabinete do senador.

Vale lembrar que, em 2024, Moraes já havia determinado o bloqueio de redes sociais e a retenção do passaporte do senador.

Senador contrariou decisão do Supremo

Marcos do Val viajou para Orlando, nos EUA, durante o recesso parlamentar — mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela PF para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição.

Após a operação, a defesa do senador disse confiar na Justiça e destacou que o parlamentar não é réu no Supremo Tribunal Federal. “Cumpre esclarecer que o senador Marcos do Val sequer é réu ou foi condenado em qualquer processo. As medidas impostas impedem o pleno exercício do seu mandato.

A defesa do parlamentar acompanha o caso de perto e adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir o pleno respeito aos direitos e garantias constitucionais assegurados a qualquer cidadão, em especial a um senador em pleno exercício do mandato.

O senador Marcos do Val reitera sua confiança nas instituições democráticas e no devido processo legal, e reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a sua missão parlamentar representando o povo capixaba”, concluiu.

