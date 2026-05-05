Comissão vota hoje requerimento que cobra ministro da Justiça sobre a PF em Miami

Deputado questiona se a atuação do delegado foi fruto de ordem direta da Diretoria-Geral da Polícia Federal ou do próprio ministério

Divulgação / PF

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara analisa hoje requerimento de informação apresentado pelo deputado Messias Donato ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento pede esclarecimentos sobre a atuação do oficial de ligação da Polícia Federal em Miami junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), no episódio que envolveu o ex-deputado Alexandre Ramagem e resultou na expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do território americano.

No requerimento, Donato questiona se a atuação do delegado foi fruto de ordem direta da Diretoria-Geral da Polícia Federal ou do próprio ministério, e solicita cópia do despacho que teria motivado a ação.

O pano de fundo é delicado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, afirmou que o agente brasileiro tentou manipular o sistema de imigração americano para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território norte-americano. Ramagem foi solto em menos de 48 horas, e a Embaixada americana desmentiu a versão de que haveria uma operação de cooperação internacional em curso.

O deputado também quer saber se foi aberto procedimento administrativo para identificar o responsável pela divulgação à imprensa de que a detenção de Ramagem teria resultado de uma cooperação policial, informação que, segundo o requerimento, antecipou atos oficiais e gerou ruído diplomático.

Entre os pedidos, está ainda o envio do relatório detalhado de atividades e dos custos totais de manutenção do delegado Marcelo Ivo de Carvalho nos Estados Unidos durante os três anos em que atuou no país, de março de 2023 a abril de 2026.

Na justificativa, Donato afirma que a expulsão de um agente brasileiro sob acusação de fraude sistêmica e perseguição política expõe o Estado brasileiro a um vexame diplomático sem precedentes e que é inadmissível que a Polícia Federal seja instrumentalizada para servir a agendas partidárias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.