Coronel Assis, Da Zaeli e Capitão Alden celebram prisão de Vorcaro: ‘Pela primeira vez uma notícia boa do Supremo’

Parlamentares cobram delação premiada e responsabilização de todos os envolvidos no escândalo do Banco Master

Reprodução/Youtube/3 em 1 Imagens mostram Daniel Vorcaro depois de ser preso na Operação Compliance Zero



O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após a Polícia Federal apontar indícios de uso de um braço armado contra adversários. A decisão foi celebrada por parlamentares, que cobraram avanço nas investigações.

O deputado federal Coronel Assis (União Brasil-MT) comemorou nas redes sociais. “Vitória do povo brasileiro”, declarou, fazendo um recado direto ao banqueiro: “Está chegando o momento de você cantar, passarinho — os verdadeiros poderosos que com certeza fizeram farra com o dinheiro do brasileiro.” Assis cobrou ainda delações premiadas. “Prisão para Vorcaro e delação para os envolvidos no caso do Banco Master”, disse.

O deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT) também comemorou, mas fez questão de dar o crédito aos ministros da Segunda Turma. “Pela primeira vez a gente escuta uma notícia boa do Supremo. Mas vamos dar mérito à Segunda Turma: André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Martes”, afirmou. Para o parlamentar, a decisão foi uma exceção bem-vinda. “Pela primeira vez que a gente está vendo esse ano o Supremo ter visão correta de manter esse bandido na cadeia”, disse.

Já o deputado Capitão Alden adotou tom mais analítico, mas igualmente contundente. Para ele, a decisão precisa ser lida à luz da gravidade das denúncias: suspeitas de fraudes financeiras, fabricação de ativos sem lastro e possíveis conexões entre o sistema financeiro e estruturas de poder. “Se essas suspeitas forem confirmadas, estamos diante de algo ainda mais preocupante”, afirmou, citando também denúncias de agressão a um jornalista que investigava o caso.

O parlamentar defendeu a prisão preventiva como medida necessária para garantir o avanço das apurações. “O que está em jogo é a necessidade de garantir que as investigações possam avançar com liberdade, sem interferências. O Brasil precisa de verdade, transparência e justiça”, concluiu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.