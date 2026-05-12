De olho no Senado, Queiroga chama Paraíba de ‘capital mundial do centrão’

À coluna, o ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro subiu o tom contra adversários políticos e o Judiciário

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga



O ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, esteve no Senado nesta terça-feira (12) e, ao titular desta coluna, subiu o tom contra adversários políticos e o Judiciário. Pré-candidato ao Senado pela Paraíba, afirmou que “na realidade, a Paraíba é a capital mundial do centrão. De um lado nós temos o pessoal do Banco Master, do outro lado temos o pessoal que queria impedir a CPI do careca do INSS”.

Queiroga também disse que “o paraibano não é bobo” e saberá escolher “um senador que esteja no Senado para representar o povo da Paraíba”, e não “o seu filho, que ocupa um cargo de relevância aqui na Câmara dos Deputados, ou o irmão que está sentado na cadeira da presidência do Tribunal de Contas da União”.

Em seguida, criticou o STF e o Senado. “Não queremos um Senado covarde, com o rabo entre as pernas, com medo desses tiranos da toga que estão aqui em Brasília rasgando a Constituição porque eles se acham acima delas”, afirmou.

Ao lembrar sua passagem pelo Ministério da Saúde, disse ter sido chamado por Bolsonaro “no momento mais difícil da pandemia” e reforçou: “Agora eu vou honrar o nome de Bolsonaro no Senado, defendendo as bandeiras do nosso partido”.

Sobre o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que é “um homem do diálogo”, com “experiência política muito forte” e “preparado para governar o Brasil”.

Questionado sobre um eventual retorno ao Ministério da Saúde em um futuro governo Flávio Bolsonaro, desconversou: “Sou um homem do Jair Bolsonaro e vou cumprir as missões que forem me dadas pelo grupo bolsonarista. Aí é com o Flávio”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.