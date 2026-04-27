Donato mira 300 votos e entra na articulação pela dosimetria: ‘Contem comigo’

Congresso analisa o veto presidencial (VET 3/2026) ao projeto que altera as penas aplicadas aos condenados pela tentativa de golpe e pelos atos de 8 de janeiro de 2023

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Messias Donato, deputado do Republicanos, discursa no plenário da Câmara



O deputado Messias Donato (União Brasil-ES) declarou apoio à derrubada do veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria e afirmou estar articulando votos entre colegas para a sessão do Congresso Nacional marcada para esta quinta-feira (30).

“Contem com o meu voto e com a minha interlocução lá no Congresso Nacional para que esses homens e mulheres estejam em suas casas. É fazer justiça”, disse o deputado.

O Congresso analisa o veto presidencial (VET 3/2026) ao projeto que altera as penas aplicadas aos condenados pela tentativa de golpe e pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão pode modificar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime nesses casos. O texto prevê redução de pena para crimes cometidos em contexto de multidão — desde que o condenado não tenha exercido liderança ou financiado os atos — e impede a soma das penas quando os delitos ocorrem no mesmo contexto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou a proposta integralmente em cerimônia no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram três anos.

A oposição projeta superar 300 votos pela derrubada na Câmara — acima dos 291 obtidos na aprovação original, em dezembro. Para que o veto seja derrubado, são necessários ao menos 257 deputados e 41 senadores. O governo concentra suas fichas no Senado e no voto secreto da sessão conjunta, apostando que parlamentares do centrão podem, nos bastidores, recuar da posição declarada publicamente.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.