Lindbergh sobre manifestações de Nikolas: ‘Menor ato bolsonarista dos últimos anos’

Deputado do PT foi às redes para rebater manifestações da direita e mirou diretamente em Flávio Bolsonaro

Reprodução/Youtube/JovemPanNews Lindbergh Farias



O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) usou as redes sociais neste domingo (1º) para rebater os atos do movimento “Acorda, Brasil” realizados em diversas cidades do país e foi além da disputa de números: mirou diretamente em Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal nome da oposição para a corrida presidencial de 2026.

“Fracasso total. Flopou totalmente os atos bolsonaristas em tudo que é lugar”, afirmou o petista, que disse ter assistido às transmissões dos atos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para Lindbergh, além da baixa adesão, o que mais chamou atenção foi o que classificou como falta de entusiasmo — em especial no discurso de Flávio Bolsonaro, que encerrou o ato na Paulista.

“Foi aquela coisa desanimadora. O discurso totalmente furado”. O deputado aproveitou para antecipar a estratégia do campo governista para o ano eleitoral. Segundo ele, a comparação entre os governos Lula e Bolsonaro será o eixo central da campanha.

“Como é a vida do povo trabalhador no governo Jair Bolsonaro? A fila do osso”, disse, elencando em seguida indicadores econômicos do atual governo: menor desemprego da história, queda da inflação e retirada do Brasil do mapa da fome.

Lindbergh também rebateu críticas da oposição sobre investimentos em prevenção a desastres naturais. “Os investimentos do governo Lula em relação a desastres cresceram cinco vezes mais que em todo o governo Bolsonaro”, afirmou.

Ao final, o deputado enquadrou o ato como o ponto de partida de uma campanha já fragilizada. “Flávio Bolsonaro começou a campanha dele da pior forma possível — numa manifestação esvaziada, sem ânimo e sem empolgação. Em 2026, vai vencer a democracia e os interesses do povo. É novamente Lula presidente da República.“

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.