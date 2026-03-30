Parlamentares do PSD dizem que não foram consultados sobre escolha de Caiado

Para correligionários do partido, a escolha pelo governador de Goias foi tomada entre o presidente da sigla, Gilberto Kassab, e os chamados ‘mandachuvas’ da agremiação

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO A decisão desta segunda-feira (30), deixou rastro de insatisfação nos corredores do Congresso



A decisão do PSD de embarcar na candidatura de Ronaldo Caiado à presidência pegou de surpresa a bancada do partido na Câmara dos Deputados. É o que revelam fontes ouvidas pela Jovem Pan dentro da legenda.

Parlamentares consultados de forma reservada afirmam que não foram ouvidos antes da definição e que contavam com outro nome: o do governador do Paraná, Ratinho Júnior — até ele recuar e confirmar que permanecerá no estado.

Para correligionários do PSD, a escolha por Caiado foi tomada entre o presidente da sigla, Gilberto Kassab, e os chamados “mandachuvas” do partido — sem passar pela bancada.

O mal-estar é visível. Deputados ouvidos pela Jovem Pan dizem que acreditavam na candidatura de Eduardo Leite por representar uma verdadeira terceira via. Caiado, avaliam, é visto como defensor das bandeiras de Flávio Bolsonaro — o que, na prática, aproxima o PSD do campo bolsonarista e distancia o partido do centro que dizia ocupar.

A decisão desta segunda-feira (30), deixou rastro de insatisfação nos corredores do Congresso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.