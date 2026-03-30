Janaína Riva rompe com o PT e puxa o MDB de MT para o campo de Flávio Bolsonaro

Declaração acende um sinal de alerta na direção nacional do MDB e antecipa o racha que o campo bolsonarista pretende provocar

Divulgação/Janaína Riva Deputada estadual Janaína Riva, presidente do MDB em Mato Grosso



A deputada estadual Janaína Riva, presidente do MDB em Mato Grosso, declarou ruptura com o governo Lula e anunciou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República — movimento que coloca o diretório estadual em rota de colisão com a cúpula nacional do partido.

“Não só estou defendendo aqui no MDB uma ruptura com o governo do PT — eu defendo que o partido, no Brasil, caminhe com a candidatura do Flávio Bolsonaro”, afirmou Janaína à Jovem Pan.

Questionada sobre Ronaldo Caiado, recém-confirmado como candidato pelo PSD, a deputada foi direta e o descartou sem hesitar. “Nós temos duas candidaturas com chances reais de vitória hoje no Brasil: a do Lula e a do Flávio Bolsonaro”, disse, deixando o governador goiano fora do mapa.

O argumento de Janaína é a pauta de costumes. Ela afirma que Flávio Bolsonaro “abraçou a pauta das mulheres brasileiras” e tem “destacado ponto a ponto onde o governo federal tem falhado”. “Como vamos continuar com um governo que nada fez? Precisamos apostar nossas fichas em um Brasil mais ligado à pauta das famílias, à proteção das nossas crianças”, disse.

A declaração acende um sinal de alerta na direção nacional do MDB — e antecipa o racha que o campo bolsonarista pretende provocar dentro das legendas do chamado centrão às vésperas de 2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.