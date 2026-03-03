MDB entrega carta a Baleia Rossi contra aliança com Lula: ‘O partido não estará no projeto de reeleição’

Deputado Rafael Pezenti (MDB-SC) publicou vídeo nas redes sociais revelando os bastidores da entrega do manifesto que reúne 16 diretórios estaduais e lideranças nacionais da sigla

Cerimônia de entrega do manifesto foi realizada na sala do MDB na Câmara dos Deputados, em Brasília



O MDB formalizou nesta terça-feira (3) sua resistência à aproximação com o governo Lula. Em um movimento articulado por lideranças de pelo menos 16 estados, o partido entregou ao presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi, um manifesto pedindo neutralidade na disputa presidencial de 2026 e repudiando qualquer aliança com o PT.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC), um dos signatários do documento, foi categórico: “O MDB não estará com Lula na eleição desse ano. Acabamos de entregar ao presidente nacional do nosso partido, Baleia Rossi, um documento assinado por 16 presidentes estaduais do MDB, de estados populosos e fortes economicamente, repudiando qualquer conversa que sinalize uma aproximação com o PT.”

Pezenti destacou que o movimento vai além dos diretórios estaduais. Segundo ele, também assinaram o documento o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Alceu Moreira, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello — nomes de peso que ampliam a pressão interna sobre a direção nacional do partido.

A movimentação ocorre em meio a negociações de bastidores entre o Palácio do Planalto e dirigentes do MDB sobre a possibilidade de a sigla ocupar a vaga de vice-presidente na chapa de Lula à reeleição, atualmente ocupada por Geraldo Alckmin (PSB). Mesmo tendo nomes próximos ao governo federal, como o senador Renan Calheiros e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o MDB reúne grupos com posições diferentes.

A articulação do manifesto foi liderada pelo vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. Em carta entregue a Baleia Rossi, Vilela afirmou que é preciso convocar uma reunião da executiva nacional “com a máxima urgência” para deliberar sobre o assunto, apontando haver 17 diretórios estaduais frontalmente contrários à aproximação.

Para Pezenti, o recado vai além das eleições de 2026. O parlamentar admitiu que chegou a considerar deixar o partido, mas optou por permanecer para ajudar a mudar seus rumos. “Eu já venho alertando há muito tempo. Ou o MDB se afasta dessa corja que está no poder, ou em pouco tempo a gente vai sumir do mapa. Eu tenho dois caminhos: ou mudo de partido, ou mudo o partido. Eu preferi ficar no MDB, para ajudar a conduzir o nosso partido para uma outra direção”, afirmou.

O deputado também fez uma declaração de princípios com tom eleitoral. “Nós merecemos um país mais livre, onde as pessoas que produzem não precisem pedir autorização para aquelas que nunca produziram nada na vida”, disse Pezenti, sinalizando o discurso que o grupo pretende adotar na corrida presidencial.

A cerimônia de entrega do manifesto foi realizada na sala do MDB na Câmara dos Deputados, em Brasília. Entre os signatários estão os presidentes estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, entre outros.

