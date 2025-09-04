Membros da CPMI pedem mudança na agenda por falta de voos para Brasília

O deputado José Medeiros (PL) e o senador Randolfe Rodrigues (PT) querem que reuniões passem de segunda para terça-feira

Randolfe Rodrigues conversa com Carlos VIana, presidente da CPMI, durante reunião para ouvir advogado apontado como peça-chave de investigação da fraude no INSS



Nesta quinta-feira (4), membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS levantaram a sugestão de mudar as reuniões de segunda para terça-feira. A proposta surgiu devido à dificuldade de transporte enfrentada por alguns parlamentares, que relataram a falta de voos disponíveis para a capital federal a partir de seus estados.

O deputado federal José Medeiros (PL-MT), juntamente com o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), apresentou seus argumentos ao presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ambos pediram atenção especial para a situação. Viana reconheceu a dificuldade dos colegas, mas explicou que ele também teve que ajustar sua agenda em Minas Gerais para comparecer ao Congresso Nacional na segunda-feira.

O senador ressaltou que a mudança proposta esbarra no regimento interno do Senado, que proíbe a realização de reuniões durante as sessões deliberativas, o que poderia comprometer o funcionamento da comissão na terça-feira. Apesar disso, o assunto será reavaliado pela mesa diretora da CPMI.

