Ninguém está errado; momento exige coragem e ações, diz Seiff sobre Tarcísio e Eduardo

Deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou nesta terça-feira (15), em uma rede social, a postura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros em reação aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na Justiça.

O filho do ex-presidente defende o fim das tarifas de 50%, com uma anistia ampla para os acusados de articular uma trama golpista para mantê-lo no poder. Na avaliação de Eduardo, a postura do governador de tentar negociar esvazia esse plano.

“Prezado governador @tarcisiogdf, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas, como, para você, a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda.”

Mais tarde, aliados de Bolsonaro passaram a repercutir o tema, elogiando os dois atores e dizendo que ninguém está errado. “Ninguém está errado. O momento exige coragem e ações em várias frentes”, escreveu Jorge Seiff. O senador e ex-ministro Jorge Seiff (PL-SC) saiu em defesa de Eduardo e Tarcísio. “@tarcisiogdf, como governador de SP, que responde por quase 40% do PIB nacional, fez o que se espera de um chefe do Executivo estadual: defender seu povo, sua produção, seus empregos, suas exportações”, disse Seiff.

O senador catarinense também reconheceu a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. “@BolsonaroSP, como parlamentar e filho, também cumpre sua missão: denunciar ao mundo as arbitrariedades contra seu pai e seu povo diante das perseguições e da ditadura em vigor”, concluiu Seiff. Logo após o tarifaço de Trump, Tarcísio adotou um tom crítico ao governo federal, responsabilizando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas tarifas. Dias depois, Tarcísio suavizou o discurso e defendeu a união de esforços entre os governos estadual e federal para enfrentar os efeitos do tarifaço e elogiou a atuação diplomática do governo petista.

Jorge Seiff também disse nesta terça-feira (15) ser contra a taxação anunciada pelo presidente americano Donald Trump. “Mas lógico, discordo da taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Essa medida prejudica a população inteira, especialmente o agronegócio e a pesca, setores dos quais faço parte. A luta é por liberdade, mas também por justiça para quem trabalha, planta, pesca e exporta. Mas estou certo de que cada um deles, Eduardo e Tarcísio, está cumprindo exatamente seus papéis”, concluiu Seiff.

