Bolsonaro admite prejuízo ao Brasil com tarifa de Trump e defende anistia como saída

Pela primeira vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu publicamente os efeitos negativos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A sobretaxa foi anunciada pelo presidente Donald Trump na última semana e entra em vigor no dia 1º de agosto. Em publicação nas redes sociais neste domingo (13), Bolsonaro sugeriu que a saída para o impasse é a aprovação de uma anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 — proposta que também beneficiaria o próprio ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes, nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia, também a paz para a economia”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

Segundo ele, a decisão do governo norte-americano “tem muito mais, ou quase tudo a ver com valores e liberdade, do que com economia”. Na carta em que justificou as novas taxas, Trump não mencionou razões econômicas, mas citou diretamente os processos enfrentados por Bolsonaro no Brasil, incluindo o inquérito sobre a tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração marca uma mudança de tom de Bolsonaro, que até então mantinha silêncio sobre a retaliação americana. Seus filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), vinham liderando a ofensiva para tentar associar a aprovação da anistia ao fim da taxação. Ambos defendem o perdão “amplo, geral e irrestrito” aos investigados e condenados pelos atos antidemocráticos. A posição do ex-presidente ocorre em meio à tentativa de seus aliados de viabilizá-lo como interlocutor para negociar com Trump.

O presidente Lula, por sua vez, tem criticado publicamente a medida norte-americana e prometeu defender a soberania do país. Em vídeo publicado neste domingo, adotou tom bem-humorado ao dizer que pretende “levar jabuticabas” para Trump, numa tentativa de reduzir as tensões. “Quem come jabuticaba de manhã não precisa de briga tarifária”, disse o petista.

Bolsonaro é réu no STF por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa. Ele também foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente nega as acusações.