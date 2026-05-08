Parlamentares querem CPMI para desvendar o que nem o celular de Vorcaro mostrou

Em caso de instalação da CPMI, a intenção é avançar sobre o que as investigações criminais ainda não alcançaram

Divulgação/PP

A operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) nesta quinta-feira (7) reforçou o apetite da oposição por uma investigação parlamentar mais ampla sobre o caso Master. Para parlamentares ouvidos pela Jovem Pan, o conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro, por mais revelador que tenha sido, é apenas a ponta do iceberg. Em caso de instalação da CPMI, a intenção é avançar sobre o que as investigações criminais ainda não alcançaram.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ex-relator da CPI do Crime Organizado, avalia que a resistência à comissão já estava em curso antes mesmo da operação desta quinta. “Não mais do que já estava travada. Já estavam atuando nesse sentido”, afirmou.

Na Câmara, o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), mira a base governista e cobra investigação sem exceções. “A oposição quer investigação e que todos os culpados paguem pelos seus crimes. Em especial o ministro da Suprema Corte e as pessoas aliadas ao governo Lula. Lula recebeu o mafioso de forma clandestina e quem tiver envolvido que pague, pague caro”, disse.

O requerimento de criação da CPMI, de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), já conta com 239 deputados e 42 senadores signatários. A comissão, no entanto, segue sem data para ser instalada. Entre os ausentes na lista de assinaturas está o próprio Ciro Nogueira, alvo da operação desta quinta e investigado por suposta atuação em favor do banqueiro em troca de vantagens econômicas indevidas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.