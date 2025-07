Prefeito de Sorocaba vende cursos na internet após viralizar

Rodrigo Manga (Republicanos) ficou conhecido como o prefeito ‘TikTok’ pela forma de se comunicar com os seguidores e emplacar roteiros engraçados em vídeos curtos

Divulgação/Republicanos O anúncio ainda promete que Rodrigo Manga pode mostrar como você pode usar o Politiktok para criar vídeos populares e virais



O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), viu o número de seguidores e visualizações multiplicar nos últimos dias nas suas redes sociais com vídeos de lançamentos de projetos e anúncios da sua gestão. Manga ficou conhecido como o prefeito “TikTok” pela forma de se comunicar com os seguidores e emplacar roteiros engraçados em vídeos curtos.

Rodrigo Manga tem aproveitado o engajamento para vender cursos nas redes sociais, garantindo fornecer a receita do sucesso. O título do anúncio diz: “O QUE ESTÁ POR TRÁS DO EFEITO VIRAL NACIONAL DO PREFEITO MAIS CONHECIDO DO BRASIL.”

O anúncio ainda promete que Rodrigo Manga pode mostrar como você pode usar o Politiktok para criar vídeos populares e virais, ser ouvido, seguido e visto como uma grande autoridade. No endereço eletrônico impulsionado nas redes sociais, não é possível consultar o preço do curso, mas o anúncio tem sido massivamente apresentado aos usuários do Instagram. O anúncio é veiculado na conta oficial do prefeito.

