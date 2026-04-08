Texas decide: Eduardo Bolsonaro inclina favoritismo para Mário Frias no Senado de SP

Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o recado é de cautela: Tarcísio não vai declarar apoio a nenhum nome enquanto a escolha não estiver fechada

Reprodução/Twitter/mfriasoficial Deputado federal Mário Frias



O presidente da Alesp, André do Prado, tem viagem marcada aos Estados Unidos para visitar Eduardo Bolsonaro e tentar emplacar seu nome ao Senado por São Paulo. A missão, porém, é difícil: Prado não tem ganhado tração no grupo político.

Quem se movimenta com mais desenvoltura na disputa é o deputado federal Mário Frias. Fontes ouvidas pela Jovem Pan afirmam que a palavra final sobre o candidato ao Senado será de Eduardo Bolsonaro — e que, ainda do Texas, sempre demonstrou simpatia por Frias, segundo aliados.

Para medir a aceitação dos nomes, o PL encomendou pesquisas internas. Além de André do Prado, aparecem os deputados federais Mário Frias e Marco Feliciano, que têm a preferência de Eduardo Bolsonaro. O vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, que vinha sendo defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu espaço e figura como alternativa mais distante.

Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o recado é de cautela: Tarcísio não vai declarar apoio a nenhum nome enquanto a escolha não estiver fechada.

Frias deve retornar ao Texas na última semana de abril para um novo encontro com Eduardo Bolsonaro e consolidar sua candidatura. Para integrantes do PL, a fidelidade ao bolsonarismo fala a favor do deputado — e deve pesar na decisão final.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.