Veja como superar um cancelamento no tribunal da internet

Foto criada por @yanalya - br.freepik.com Pessoa que sofre um cancelamento virtual precisa pensar que existe vida fora da internet



O tema desta semana é como superar um cancelamento no tribunal da internet. Em primeiro lugar, a pessoa que foi cancelada tem que pensar que aquele escrutínio público não é o parâmetro real de si mesmo. É comum buscarmos no outro o nosso equilíbrio, mas é fundamental que a gente aprenda a buscar em si os próprios parâmetros e estar alinhado consigo mesmo. Fui cancelado? Então é preciso parar e pensar o que causou a reação das pessoas… Se eu estiver errado, é importante rever o meu discurso como forma de melhorar ou mudar de opinião. Se fui injustiçado, mantenho minhas convicções, ciente de que não preciso da aprovação geral e que o diálogo é sempre o melhor caminho.

Outro ponto importante é buscar algo mais real e menos fantasioso nesse mundo de exposição. A gente precisa tomar cuidado para não valorizar tanto o ambiente virtual e a opinião da massa. Existe vida além da internet. E, por fim, nós precisamos nos desligar um pouco do mundo virtual e fortalecer nossos vínculos com aquelas pessoas que estão próximas de nós e que conhecem a nossa essência, nossos erros e valorizam nossos acertos.