Pronunciamento oficial e propaganda política: onde está o limite?

Utilização da cadeia nacional de rádio e televisão, entretanto, exige especial cautela

Reprodução / YouTube Presidente Lula fez um discurso presidencial no dia 30 de abril, á vésperas do Dia do Trabalho



O Presidente da República utilizou, na última semana, a cadeia nacional de rádio e televisão para a realização de um pronunciamento oficial direcionado à população brasileira. A justificativa inicialmente apresentada foi a de cumprimentar a sociedade pelo Dia do Trabalho, data historicamente associada ao reconhecimento da importância dos trabalhadores para o desenvolvimento econômico e social do país. Contudo, ao longo da manifestação, tornou-se evidente que o conteúdo extrapolou os limites de uma mensagem meramente institucional e comemorativa.

Embora seja natural que chefes de governo façam referências a políticas públicas e resultados administrativos, o discurso presidencial assumiu contornos marcadamente políticos. Houve forte ênfase na apresentação de programas sociais, ações governamentais e realizações da gestão federal, em uma construção narrativa claramente voltada ao fortalecimento da imagem do governo perante a opinião pública.

A utilização da cadeia nacional de rádio e televisão, entretanto, exige especial cautela. Trata-se de um instrumento de comunicação oficial, custeado indiretamente pela própria sociedade e destinado, nos termos da legislação vigente, à divulgação de informações de efetivo interesse público. O art. 87 do Decreto nº 52.795/63 dispõe que a rede nacional de radiodifusão deve ser utilizada apenas para a divulgação de assuntos de relevante importância nacional.

Quando esse espaço institucional passa a ser utilizado com viés excessivamente promocional, instaura-se inevitavelmente o debate acerca da tênue linha que separa comunicação governamental de propaganda política. A controvérsia torna-se ainda mais sensível em períodos que antecedem disputas eleitorais, momento em que a exposição pública de autoridades possui inegável relevância estratégica.

Ainda que não tenha havido pedido explícito de votos ou menção direta ao pleito eleitoral, a construção discursiva demonstrou nítido propósito de fortalecimento de imagem, consolidação de base política e ampliação de capital eleitoral. Além disso, observou-se a manutenção de uma estratégia retórica recorrente do atual Presidente da República: a exploração da lógica de polarização política, sintetizada na narrativa do “nós contra eles”, expediente frequentemente utilizado para mobilização de apoiadores e tensionamento do debate público.

A legislação eleitoral brasileira busca justamente impedir esse tipo de desvio. A Lei das Eleições, em seu art. 36-B, estabelece que será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da República e de outras altas autoridades, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos, filiados ou instituições.

Dessa forma, mostra-se fundamental aprofundar a discussão acerca dos limites efetivos para o uso da máquina pública na comunicação governamental. Mais do que uma questão meramente formal, trata-se de debate essencial para a preservação do equilíbrio entre transparência pública, informação institucional e igualdade de condições na disputa política. A paridade de armas entre os atores eleitorais constitui elemento indispensável para a concretização de um Estado verdadeiramente democrático, republicano e comprometido com a lisura do processo eleitoral.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.