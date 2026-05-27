STF e o fim da aposentadoria compulsória: uma etapa contra os privilégios

A chamada ‘aposentadoria-sanção’ consolidou-se como símbolo de um modelo corporativista incapaz de produzir punições efetivamente compatíveis com a gravidade das condutas praticadas

Sophia Santos / STF

A decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal de extinguir a aposentadoria compulsória como punição máxima para magistrados acusados de infrações graves representa uma mudança histórica no sistema disciplinar do Judiciário brasileiro. Durante décadas, a sociedade assistiu perplexa a juízes investigados por corrupção, venda de sentenças ou abuso de autoridade deixarem seus cargos recebendo vencimentos integrais pagos pelo contribuinte. A chamada “aposentadoria-sanção” consolidou-se como símbolo de um modelo corporativista incapaz de produzir punições efetivamente compatíveis com a gravidade das condutas praticadas. Ao acompanhar o voto do ministro Flávio Dino, a Turma rompe, ainda que tardiamente, com uma distorção que corroía a credibilidade institucional do próprio Judiciário.

O principal fundamento adotado por Dino está relacionado às mudanças promovidas pela Reforma da Previdência de 2019. Segundo o ministro, a Emenda Constitucional 103 restringiu as hipóteses legítimas de aposentadoria às modalidades por idade, incapacidade permanente e tempo de contribuição, eliminando espaço para a utilização do regime previdenciário como instrumento disciplinar. A interpretação parece coerente não apenas do ponto de vista técnico, mas também moral. Afinal, é difícil justificar perante a sociedade que um agente público condenado por faltas graves continue recebendo remuneração estatal justamente em razão da punição aplicada. Em qualquer democracia madura, sanção pressupõe perda, e não preservação de privilégios.

O debate jurídico sobre a competência da Turma para analisar a matéria, embora relevante, acabou funcionando quase como questão periférica diante do impacto político e institucional do julgamento. Dino sustentou que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Orgânica da Magistratura, mas apenas análise sobre sua compatibilidade com a nova ordem constitucional inaugurada pela reforma previdenciária. Trata-se de uma distinção importante, mas que evidencia também como parte da discussão jurídica frequentemente se distancia da percepção social do problema. Para a população, a questão central nunca foi processual. O que sempre esteve em jogo foi a sensação de que o Judiciário aplicava a si próprio um padrão de responsabilização muito mais brando do que aquele exigido dos demais cidadãos.

A decisão também toca em um dos temas mais delicados da magistratura brasileira: os limites da vitaliciedade. Garantias institucionais existem para proteger a independência do juiz, e não para transformar cargos públicos em espaços blindados contra consequências severas. Ao afirmar que a vitaliciedade não impede a perda definitiva do cargo em situações extremas, o STF recoloca essa garantia dentro de limites minimamente razoáveis. O ministro Cristiano Zanin foi preciso ao reconhecer que a aposentadoria remunerada frequentemente deixava de representar uma punição real. Em muitos casos, transformava-se quase em um prêmio pela má conduta.

O STF parece finalmente perceber que a autoridade institucional do Judiciário depende não apenas de independência, mas também de credibilidade pública. Nenhuma instituição consegue sustentar legitimidade duradoura quando transmite à sociedade a impressão de autoproteção corporativa. A substituição da aposentadoria compulsória pela perda definitiva do cargo não resolve todos os problemas disciplinares da magistratura, mas representa um avanço importante no combate à cultura de privilégios que historicamente cercou setores do poder público brasileiro. Em um país marcado pela desconfiança nas instituições, decisões como essa possuem um peso que ultrapassa o aspecto meramente jurídico: elas funcionam como teste concreto da disposição do Estado em aplicar a lei também àqueles que exercem o poder.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.