Justiça de Pernambuco mantém prisão de suspeitos de ameaçar Felca
Cayo Lucas e Paulo Vinícius seguirão detidos por risco à sociedade; dupla acessava dados sigilosos do CNJ e responde por ameaças e crimes cibernéticos
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão, agora em caráter preventivo, de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos e Paulo Vinícius Oliveira Barbosa. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira (26), após análise de que ambos representam risco à sociedade.
Os dois foram presos por envolvimento em crimes cibernéticos e por ameaçar o influenciador e youtuber Felca. De acordo com a Polícia Civil, a dupla acessava ilegalmente dados sigilosos do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), ligado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), manipulando informações sensíveis do sistema.
Com a decisão da Justiça, Cayo e Paulo Vinícius serão encaminhados ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everaldo Luna (Cotel), localizado em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. As investigações seguem em andamento com foco em identificar possíveis outros envolvidos nos crimes.
Embora inicialmente Paulo Vinícius não fosse alvo direto da investigação, os agentes da Polícia Civil o prenderam após flagrá-lo com o computador que estava sendo utilizado no momento da ação. O equipamento estava com a página da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco aberta, e, segundo as investigações, era por meio dele que ocorriam as alterações nos registros judiciais. Com a decisão judicial, a defesa de Cayo e Paulo Vinícius não foi localizada pela Coluna para manifestação.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
