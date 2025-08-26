Jovem Pan > Notícias > Brasil > Justiça determina redução de pena dos quatro réus pelo incêndio na boate Kiss

Justiça determina redução de pena dos quatro réus pelo incêndio na boate Kiss

Elissandro Callegaro, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão foram condenados pelo júri em 2021; penas que variavam de 18 e 22 anos de reclusão, agora passam a ser de 12 a 11 anos

  • Por Nátaly Tenório
  • 26/08/2025 14h39 - Atualizado em 26/08/2025 14h43
Tomaz Silva/Agência Brasil Boate Kiss 242 pessoas morreram em 27 de janeiro de 2013 após a boate pegar fogo

A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu nesta terça-feira (26) reduzir as penas dos condenados pelo incêndio da boate Kiss, Elissandro Callegaro, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, para 12 a 11 anos.

A desembargadora e relatora do caso Rosane Wanner da Silva Bordasch acatou parcialmente os pedidos das defesas dos réus. Além disso, ela também rejeitou a tese de que a decisão dos jurados foi oposta às provas apresentadas durante o processo.

“As penas finais ficam, portanto, em 11 anos de reclusão para Luciano e Marcelo, e 12 anos de reclusão para Elisandro e Mauro no regime fechado. Por fim, vão mantidas também as prisões dos acusados, tendo em vista o regime inicial fixado e o entendimento sufragado pelo STF”, disse a desembargadora. O voto de Rosane Wanner foi seguido pelos também desembargadores Luiz Antônio Alves Capra e Viviane de Faria Miranda.

Relembre o caso

242 pessoas morreram em 27 de janeiro de 2013 após a boate pegar fogo. Mais de 600 foram feridas. O incêndio teria sido causado por uso artefatos pirotécnicos. Faíscas de sinalizadores atingiram a espuma de isolamento sonoro que ficava no teto da casa noturna, o que gerou fogo e uma fumaça tóxica, causando a morte das vítimas.

