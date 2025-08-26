Rio de Janeiro deve investir R$ 27 milhões em sistemas antidrone

Objetivo é combater o uso de veículos aéreos não tripuladas por organizações criminosas; CV, TCP e outras fações os usam para mapear áreas de atuação, transportar armas e drogas, e até mesmo executar ataques com explosivos

O governo do estado do Rio de Janeiro está adquirindo 80 equipamentos destinados a combater o uso de drones por organizações criminosas, como traficantes e milicianos. Esses grupos têm utilizado drones para mapear áreas de atuação, monitorar a movimentação de agentes de segurança, realizar ameaças, transportar armas e drogas, e até mesmo executar ataques com explosivos. O investimento de R$ 27 milhões visa fortalecer as forças de segurança no combate ao crime organizado.

A expectativa é que a contratação do sistema antidrones seja concluída até o final de 2025. Recentemente, um incidente envolvendo drones chamou a atenção na periferia do Rio de Janeiro. Durante um encontro entre policiais e um grupo de traficantes, um drone das forças de segurança capturou imagens de bandidos fortemente armados desembarcando de um carro com fuzis e metralhadoras. O veículo da Polícia Militar presente no local não interpelou os criminosos, e o motorista chegou a piscar o farol para o grupo, sugerindo um possível conluio. Os policiais envolvidos foram afastados de suas funções, e um inquérito interno foi aberto para investigar o caso.

O investimento no sistema antidrones é uma resposta às crescentes ameaças representadas pelo uso de drones por criminosos no Rio de Janeiro. A aquisição desses equipamentos busca aumentar a capacidade das forças de segurança em monitorar e neutralizar atividades ilícitas, garantindo maior proteção à população. O governo do estado espera que essa medida contribua para a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança pública na região.

