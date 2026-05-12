Maio de 2006: os 20 anos dos ataques do PCC que paralisaram São Paulo

A ofensiva criminosa que mudou a segurança pública no Brasil

Crédito:ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Os atentados marcaram uma mudança no patamar de atuação do crime organizado no Brasil e expuseram a fragilidade do sistema penitenciário e das políticas de enfrentamento às facções criminosas.



Há exatos 20 anos, o estado de São Paulo enfrentava uma das maiores ondas de violência coordenada da história recente do país. Em maio de 2006, o Primeiro Comando da Capital (PCC) promoveu uma série de ataques simultâneos contra forças de segurança, prédios públicos e agentes estatais, espalhando medo e instaurando o caos em diversas cidades paulistas.

Os atentados marcaram uma mudança no patamar de atuação do crime organizado no Brasil e expuseram a fragilidade do sistema penitenciário e das políticas de enfrentamento às facções criminosas.

A transferência de presos que desencadeou a crise

O estopim para os ataques foi a decisão do governo paulista de transferir 765 detentos ligados ao PCC para a Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, no interior do estado.

Entre os transferidos estava Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como principal líder da facção criminosa.

A medida foi adotada após autoridades descobrirem um plano articulado pelo grupo para promover rebeliões e deslocamentos simultâneos de presos em unidades prisionais paulistas. A transferência tinha como objetivo desarticular a comunicação da cúpula da organização e impedir a execução das ações planejadas.

Como resposta, o PCC decretou um “salve geral”, ordenando ataques coordenados contra o aparato de segurança pública do estado.

O primeiro ataque: tiros contra o 55º Distrito Policial

O primeiro alvo da ofensiva criminosa foi o 55º Distrito Policial, no Parque São Rafael, na Zona Leste da capital paulista.

Era noite de segunda-feira, antivéspera do Dia das Mães, por volta das 20h, quando criminosos fortemente armados chegaram em vários veículos e abriram fogo contra a unidade policial.

A fachada do prédio ficou marcada por dezenas de disparos, com janelas destruídas e paredes perfuradas pelos tiros. Apesar da intensidade do ataque, ninguém ficou ferido naquela ação inicial.

O episódio, porém, foi apenas o começo de uma sequência de atentados que rapidamente se espalhou por todo o estado.

Delegacias, bases policiais e casas de agentes viraram alvos

Nos dias seguintes, os ataques atingiram principalmente a capital paulista e cidades do ABC.

Delegacias, postos de policiamento, batalhões da Polícia Militar, bases comunitárias e até residências de policiais civis, militares e agentes penitenciários foram alvo da facção.

A ofensiva deixou um saldo devastador: 59 agentes de segurança pública mortos.

Além dos atentados, rebeliões em presídios ocorreram simultaneamente em diversas unidades do sistema penitenciário paulista, evidenciando o alto nível de organização do grupo criminoso.

Mais de 500 mortos em dez dias de violência

De acordo com levantamentos publicados pela Agência Brasil, 564 pessoas morreram entre os dias 12 e 21 de maio de 2006.

O período ficou marcado por cenas de terror, fechamento de comércios, suspensão de serviços e ruas vazias diante do medo generalizado da população.

A crise provocou forte abalo político e colocou em xeque a capacidade do Estado de reagir ao avanço do crime organizado.

Cláudio Lembo e as críticas à reação do governo

Na época dos ataques, o governador de São Paulo era Cláudio Lembo, do então PFL. Ele havia assumido o comando do estado após a saída de Geraldo Alckmin, que deixou o cargo para disputar a Presidência da República pelo PSDB.

Lembo foi alvo de críticas pela demora na reação do governo diante da escalada de violência.

Apurações feitas à época indicaram ainda a existência de negociações indiretas para encerrar os ataques. Uma das figuras centrais nesse processo teria sido uma advogada, ligada à ONG Nova Ordem e representante de familiares de presos.

Segundo relatos da época, ela teria atuado como intermediária em conversas que culminaram na ordem da cúpula do PCC para interromper os atentados.

Duas décadas depois, PCC ampliou poder e influência

Passados 20 anos dos ataques, especialistas apontam que o PCC deixou de atuar apenas no tráfico de drogas e consolidou um modelo empresarial do crime organizado.

Hoje, investigações identificam a atuação da facção em diferentes setores econômicos, incluindo:

* lavagem de dinheiro por meio de fintechs;

* infiltração em contratos públicos;

* prestação de serviços em administrações municipais;

* financiamento de campanhas políticas;

* esquemas de corrupção envolvendo agentes públicos e privados.

Operações recentes, como a Carbono Oculto, revelaram movimentações financeiras bilionárias atribuídas ao crime organizado.

As cifras que antes eram calculadas em milhões de reais passaram a alcançar valores bilionários, evidenciando a expansão econômica da facção.

Uma organização com atuação internacional

Atualmente, o PCC é apontado por autoridades como uma organização criminosa com ramificações internacionais.

Além da presença consolidada em estados brasileiros, investigações identificaram conexões da facção em países da América do Sul, nos Estados Unidos e em nações europeias.

O grupo também é associado a rotas internacionais do tráfico de drogas e a mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.

Novo pacote contra o crime organizado reacende debate

No momento em que o país relembra os 20 anos dos ataques de maio de 2006, o governo federal lança um novo pacote de medidas contra o crime organizado.

As propostas, entretanto, já enfrentam críticas de especialistas em segurança pública, que apontam dificuldades de implementação pelos estados e questionam a efetividade das ações sem integração nacional entre os entes federativos.

Em meio à disputa política e à guerra de narrativas entre governos estaduais e federal, especialistas alertam que o crime organizado continua avançando e ampliando sua influência sobre estruturas econômicas e institucionais do país.

Duas décadas após os ataques que paralisaram São Paulo, o desafio de conter o avanço das facções criminosas permanece como um dos principais problemas da segurança pública brasileira.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.