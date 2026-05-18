Ação interditou centros comerciais na região do Brás e 25 de Março mirando venda irregular de produtos às vésperas da convocação para a Copa do Mundo

Divulgação Receita faz megaoperação no centro de SP contra falsificação de camisas da Seleção



A Receita Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (18), uma megaoperação no centro de São Paulo para combater a falsificação de camisetas da Seleção Brasileira e de outras seleções internacionais. A ação ocorreu justamente no dia em que o técnico Carlo Ancelotti deve anunciar a convocação dos 26 atletas que irão disputar a Copa do Mundo deste ano.

Os alvos da operação foram dois grandes centros comerciais localizados na região do Brás, os shoppings 25 Brás e o Stunt, que juntos reúnem cerca de 2 mil lojistas. Os espaços foram interditados por pelo menos duas semanas para que os auditores fiscais possam verificar a autenticidade das mercadorias comercializadas nos boxes.

De acordo com as investigações conduzidas pela Receita Federal, há elementos suficientes que indicam a prática de comercialização de produtos falsificados. Imagens registradas anteriormente à operação mostrariam diversos lojistas vendendo camisetas irregulares não apenas da Seleção Brasileira, mas também de outras equipes que vão disputar o mundial.

O principal objetivo da ação é combater a pirataria e a falsificação de produtos esportivos, especialmente diante do aumento da procura por camisetas às vésperas da Copa do Mundo.

Durante a fiscalização, os comerciantes terão que apresentar notas fiscais e documentos que comprovem a origem legal das mercadorias. Os produtos sem comprovação serão apreendidos pela Receita Federal. Os lojistas só poderão recuperar os itens caso consigam comprovar posteriormente a regularidade das peças.

As apreensões estão sendo realizadas de forma gradual devido ao grande número de lojas envolvidas. Equipes de fiscais seguem atuando nos centros comerciais para verificar a procedência dos produtos.

A movimentação intensa provocou correria entre comerciantes na manhã desta segunda-feira. Segundo relatos, muitos lojistas tentaram retirar mercadorias dos boxes e esconder estoques antes da chegada dos agentes para evitar apreensões.

A Alobrás de São Paulo que representa os lojistas da região foi procurada pela coluna, mas até o momento não se manifestou sobre a operação. A coluna não conseguiu contato com os Shoppings alvos da operação.

Os trabalhos da Receita Federal contam com o apoio da Associação Brasileira de Combate a Falsificação.

Em nota, a Associação de Lojistas do Brás (ALOBRÁS) esclareceu que não corrobora com práticas de pirataria ou comercialização irregular de produtos.

A associação explicou que seus associados são, predominantemente, fabricantes e revendedores de moda nacional, responsáveis pela distribuição de produtos brasileiros para diversas regiões do país e também para a América Latina.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.