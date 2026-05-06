Polícia faz operação contra quadrilha que aplicava golpes em idosos em SP

Grupo prometia descontos fictícios e induzia vítimas a contratarem pagamentos parcelados sem consentimento; mais de 100 pessoas foram lesadas

Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Civil de São Paulo, por meio de equipes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), deflagrou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra idosos.

De acordo com as investigações, os criminosos criavam ambientes que apresentavam como “clubes de descontos”, onde atraíam as vítimas com a promessa de benefícios exclusivos e promoções especiais. No local, os idosos eram convencidos de que, para aderir ao suposto programa, bastaria realizar um pagamento simples no cartão, geralmente no valor de R$ 100.

No entanto, segundo a polícia, o valor informado não correspondia ao que era efetivamente cobrado. Na prática, os suspeitos realizavam transações parceladas sem o conhecimento das vítimas. Assim, o que parecia ser um pagamento único de R$ 100, por exemplo, acabava se transformando em 24 parcelas do mesmo valor, elevando significativamente o prejuízo. Os montantes variavam de acordo com o limite de crédito e os supostos benefícios oferecidos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão. Até a última atualização, nove homens e seis mulheres haviam sido presos.

A polícia informou ainda que, com base nos materiais apreendidos, como celulares e computadores, pretende avançar nas investigações para identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso.

Segundo estimativas, a quadrilha movimentou cerca de R$ 500 mil e fez mais de 100 vítimas, em sua maioria idosos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.