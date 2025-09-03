Polícia faz operação contra quadrilha especializada em roubo de carga de cigarros em SP

Com 80 policiais e 37 viaturas, ação cumpre 17 mandados em diferentes endereços

Reprodução/Políciaa Civil de São Paulo Policiais civis prendem suspeito durante Operação Tracker, que desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros



A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Tracker, com foco em desarticular uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros de marcas conhecidas, como a Souza Cruz. Cerca de 80 policiais participam da ação, sob comando da delegada seccional de Mogi das Cruzes (SP), Margarete Barreto, e do delegado Alexandre Batalha, especializado em crimes virtuais e investigações de grande vulto.

A operação mobiliza 37 viaturas para o cumprimento de 17 mandados judiciais, entre buscas, apreensões e prisões temporárias. Os alvos estão distribuídos em diferentes endereços, identificados ao longo da investigação.

A quadrilha, de acordo com as investigações, utilizava até mesmo rastreadores nos veículos para fazer a abordagem aos motoristas e ajudantes das empresas de cigarro e realizar os roubos. As investigações avançam para identificar outras pessoas ligadas a quadrilha.

