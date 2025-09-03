Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > David de Tarso > Polícia faz operação contra quadrilha especializada em roubo de carga de cigarros em SP

Polícia faz operação contra quadrilha especializada em roubo de carga de cigarros em SP

Com 80 policiais e 37 viaturas, ação cumpre 17 mandados em diferentes endereços

  • Por David de Tarso
  • 03/09/2025 11h12
Reprodução/Políciaa Civil de São Paulo Policiais civis prendem suspeito durante Operação Tracker, que desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros Policiais civis prendem suspeito durante Operação Tracker, que desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Tracker, com foco em desarticular uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros de marcas conhecidas, como a Souza Cruz. Cerca de 80 policiais participam da ação, sob comando da delegada seccional de Mogi das Cruzes (SP), Margarete Barreto, e do delegado Alexandre Batalha, especializado em crimes virtuais e investigações de grande vulto.

A operação mobiliza 37 viaturas para o cumprimento de 17 mandados judiciais, entre buscas, apreensões e prisões temporárias. Os alvos estão distribuídos em diferentes endereços, identificados ao longo da investigação.

A quadrilha, de acordo com as investigações, utilizava até mesmo rastreadores nos veículos para fazer a abordagem aos motoristas e ajudantes das empresas de cigarro e realizar os roubos. As investigações avançam para identificar outras pessoas ligadas a quadrilha.

