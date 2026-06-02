Investigação da Polícia Civil aponta que vítima foi dopada após encontro marcado por aplicativo e acordou sem pertences, hospitalizada e com suspeita de violência sexual

Reprodução / Polícia Civil do RJ Suspeito de aplicar golpe 'Boa Noite Cinderela' é preso em Copacabana



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem investigado por aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela” contra uma vítima em Copacabana, na Zona Sul da capital. O caso resultou em um prejuízo financeiro superior a R$ 6 mil, além de graves consequências físicas e psicológicas para a vítima.

De acordo com as investigações conduzidas pelo Núcleo de Roubos e Furtos da 12ª DP (Copacabana), a vítima conheceu o suspeito por meio de um aplicativo de relacionamento. Os dois se encontraram em um bar na Rua Siqueira Campos, em Copacabana.

Segundo o relato prestado à polícia, após consumir bebidas na companhia do homem, a vítima começou a se sentir tonta. Horas depois, acordou em sua residência, na Ladeira dos Tabajaras, sem documentos, cartões bancários, celular, roupas e outros pertences pessoais.

Imagens de câmeras de segurança do prédio registraram a entrada da dupla no imóvel às 22h59. Cerca de uma hora e meia depois, às 00h26, o suspeito foi flagrado deixando o local sozinho. Pouco tempo depois, começaram a ser realizadas diversas transações bancárias e compras utilizando os cartões da vítima.

Os prejuízos identificados incluem gastos em compras, além de movimentações que deixaram a conta bancária da vítima com saldo negativo.

O homem dopado relatou que acordou completamente debilitado. Segundo ele, estava sem roupas, vomitando sangue e incapaz de ficar em pé, precisando da ajuda de um vizinho. A vítima chegou a ser hospitalizada e submetida a tratamento preventivo contra o HIV devido à suspeita de violência sexual, hipótese que posteriormente não foi confirmada.

A partir das imagens de segurança e de cruzamentos de dados de inteligência, os investigadores identificaram o suspeito como Tiago Souza Alves. Em procedimento de reconhecimento fotográfico realizado conforme as normas do Código de Processo Penal e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a vítima reconheceu o investigado “sem sombra de dúvidas”.

As apurações também revelaram que Tiago possui histórico criminal por roubos praticados com características semelhantes. Conforme registros policiais, ele responde por outros dois casos de roubo em residência na modalidade “Boa Noite Cinderela”. Em um desses episódios, chegou a ser preso em flagrante enquanto agredia e ameaçava uma vítima.

A polícia informou ainda que o investigado havia deixado o sistema prisional em outubro de 2025, após progressão para o regime semiaberto decorrente de condenação definitiva por roubo.

Após a reunião dos elementos de prova, a Justiça decretou a prisão do suspeito, que foi capturado nesta semana.

O delegado Angelo Lages, responsável pelas investigações, destacou a dinâmica do crime e a importância das imagens de segurança para a identificação do autor.

“Foi um caso clássico de ‘Boa Noite Cinderela’. A vítima conheceu o autor por meio de um aplicativo de relacionamento, marcou um encontro em Copacabana e ambos seguiram para a residência da vítima. As câmeras registraram a entrada dos dois no prédio e, posteriormente, o suspeito saindo sozinho com os pertences da vítima. Após dopar a vítima, ele utilizou os cartões bancários para realizar diversas compras, causando um grande prejuízo financeiro. A partir das imagens, conseguimos identificá-lo, ele foi reconhecido pela vítima e a Justiça decretou sua prisão, que foi cumprida hoje”, afirmou o delegado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.