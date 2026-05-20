Veja momento em que piloto veterano do Globocop é morto em SP

Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira, foi baleado durante assalto no bairro Rio Pequeno; polícia tenta identificar moto usada pelo criminoso

Obtido pela JP

A Polícia Civil de São Paulo analisa imagens de câmeras de monitoramento da região onde ocorreu o latrocínio que vitimou Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato Oliveira, piloto de helicóptero com mais de quatro décadas de experiência profissional, na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Rio Pequeno, no bairro Rio Pequeno, região do Butantã, Zona Oeste da capital paulista.

Dato tinha 77 anos e era conhecido por atuar como piloto em coberturas aéreas da TV Globo. De acordo com as imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local do crime, ainda não é possível afirmar se a vítima reagiu ao assalto.

Segundo as informações preliminares, o criminoso estava em uma motocicleta quando abordou o piloto e efetuou um disparo na cabeça da vítima. Após o crime, o suspeito fugiu do local. Dato chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

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Além da carreira consolidada na aviação, Dato Oliveira também participou de produções cinematográficas brasileiras, como os filmes VIPs e Marighella. Ele ainda escreveu um livro autobiográfico intitulado Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo, lançado em programa de televisão, no qual relatava histórias marcantes da trajetória profissional, incluindo acidentes aéreos e até um sequestro envolvendo uma aeronave.

A investigação agora concentra esforços na identificação da motocicleta utilizada pelo criminoso. Segundo a polícia, radares inteligentes da capital estão sendo analisados para rastrear o trajeto percorrido pelo suspeito após o crime.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.