A inteligência artificial e as ciber guerras em destaque no CNPPD 2026

Durante dois dias de intensas discussões, o CNPPD 2026 promoveu reflexões cruciais sobre como governar e preparar as inteligências artificiais para atuarem de forma colaborativa com a TI

kenshinstock/Freepik Em meio às "#CyberGu3rr@s!" que redefinem a segurança global, CNPPD 2026 demonstrou que a Inteligência Artificial



O 7º Congresso Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados (CNPPD 2026), realizado com grande sucesso em 08 e 09 de maio de 2026, na UNIP Campus Norte, em São Paulo, e com transmissão online, consolidou-se como um marco nas discussões sobre a intersecção entre Inteligência Artificial (IA) e proteção de dados. Sob o tema central “Como preparar as inteligências artificiais para colaborar com a TI em tempos de Conflitos Mundiais? – #CyberGu3rr@s!”, o evento, organizado pela Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (APDADOS), reuniu uma constelação de especialistas para desvendar os complexos desafios da segurança cibernética e da privacidade em um cenário global cada vez mais volátil.

Durante dois dias de intensas discussões, o CNPPD 2026 promoveu reflexões cruciais sobre como governar e preparar as inteligências artificiais para atuarem de forma colaborativa com a TI, em meio a instabilidades mundiais, crises digitais e ameaças cibernéticas constantes. A seguir, destacamos os pontos essenciais e os insights gerados pelas palestras e painéis, que certamente moldarão as tendências do uso da Inteligência Artificial e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nos próximos anos. Confira:

LGPD em Tempos de Guerras Cibernéticas: A palestra de João Gonçalves, CEO da Protegon, sobre a LGPD como diferencial em tempos de guerras cibernéticas, ressaltou que a conformidade regulatória não é um fardo, mas uma armadura. O insight é que empresas que investem em LGPD não apenas evitam multas, mas constroem uma base de confiança e segurança que as torna mais robustas contra ataques cibernéticos, transformando a lei em uma vantagem competitiva estratégica. Ciberataques e Evolução da IA: O Prof. Davis Alves, Ph.D aprofundou-se nos “Os 35 Níveis de Ciberataques na Evolução da Inteligência Artificial”, revelando a sofisticação crescente das ameaças. O insight é que a compreensão detalhada dessas camadas de ataque é vital para desenvolver defesas igualmente sofisticadas, exigindo que profissionais de segurança estejam em constante atualização e aprendizado sobre as táticas adversárias impulsionadas pela IA. Panorama Internacional da LPDP: Os painéis internacionais trouxeram perspectivas globais inestimáveis. O “Painel Internacional: Panorama da Lei de Proteção de Dados (LPDP) em Angola”, com Eng. António Pessoa Weya, e o “Painel Internacional: Desafios na detecção de desinformação (Fakenews) na Argentina”, com Facundo Peltzer e Gustavo Segré, demonstraram que a proteção de dados e o combate à desinformação são desafios transnacionais. O insight é que a colaboração internacional e o intercâmbio de experiências são essenciais para construir um arcabouço legal e técnico globalmente eficaz contra ameaças digitais que não conhecem fronteiras. Segurança Reputacional e o Direito: A palestra sobre “Segurança Reputacional: A nova responsabilidade do Direito e TI”, com Dr. Paulo Perrotti e Prof. Me. Edison Fontes, destacou a fragilidade da reputação digital. O insight é que a proteção de dados vai além da conformidade técnica; ela é um pilar da confiança e da imagem de uma organização. A integração entre as áreas jurídica e de TI é indispensável para gerenciar proativamente os riscos reputacionais em um mundo digital onde a informação se espalha em segundos. Inteligência Artificial ou Humanos: Quem é superior? A provocativa palestra “Inteligência Artificial ou Humanos: Quem é superior?”, apresentada pelo Prof. Me. Marcos Alexandruk, gerou um debate profundo. O insight central é que a questão não é sobre superioridade, mas sobre simbiose. A IA não substitui a inteligência humana, mas a amplifica, liberando o potencial criativo e estratégico dos profissionais de TI para focar em desafios mais complexos, enquanto a IA otimiza tarefas rotineiras e análises de grande volume de dados. Ataques Hackers por IA e Kali Linux: A “Aula Prática: Automatizando os Ataques Hackers por Inteligência Artificial via Kali Linux”, ministrada por Kramer Saunders, ofereceu uma visão prática e alarmante. O insight é que, para defender-se eficazmente, é preciso entender a mente do atacante. A familiaridade com as ferramentas e técnicas de ataque, especialmente aquelas aprimoradas pela IA, é crucial para desenvolver estratégias de defesa robustas e proativas, transformando o conhecimento ofensivo em vantagem defensiva. Agile Scrum em Guerras Cibernéticas: Robério Brum abordou as “Recomendações sobre Agile Scrum em Tempos de Guerras Cibernéticas”. O insight é que a agilidade, inerente às metodologias Scrum, torna-se um diferencial crítico na resposta a ciberataques. A capacidade de adaptar-se rapidamente, iterar e implantar soluções de segurança em ciclos curtos é vital para mitigar danos e manter a continuidade operacional em cenários de ciberguerras. Avaliação de Ferramentas com IA: Elisangela Monaco (UNIP), em sua palestra “O que avaliar nas Ferramentas com IA antes da aquisição?”, forneceu um guia essencial. O insight é que a adoção de IA não deve ser impulsionada apenas pela inovação, mas por uma análise criteriosa de riscos e benefícios, especialmente em relação à privacidade e segurança dos dados. A devida diligência na escolha de soluções de IA é um pilar para evitar vulnerabilidades futuras. Infiltração do Crime Organizado: Susanna do Val (SINPF/SP), com o tema “A Infiltração do Crime Organizado nas Grandes Cidades Mundiais”, trouxe à tona a dimensão física e digital da segurança. O insight é que a cibersegurança não pode ser vista isoladamente; ela está intrinsecamente ligada à segurança pública e ao combate ao crime organizado. A colaboração entre forças policiais e especialistas em cibersegurança é fundamental para desmantelar redes criminosas que operam em ambos os mundos. Gestão Ética e Exposição de Segredos: A palestra sobre “Gestão Ética: Como as empresas devem administrar as exposições de segredos?”, com Profa. Dra. Teresinha Covas e o Prof. Me. Robson Vieira, destacou a complexidade da proteção de informações sensíveis. O insight é que a ética deve ser o alicerce de qualquer estratégia de segurança. Em um mundo onde dados são o novo petróleo, a gestão ética de segredos de negócio e informações pessoais é um diferencial competitivo e uma responsabilidade inalienável. Internacionalização de Carreira e ChatGPT: Carlos Schröer e Claudiane Roessel discutiram a “Internacionalização de Carreira em Tempos de Crises Globais” e Silvia Brunelli questionou “Por que não confiar cegamente no ChatGPT?”. O insight combinado é que, enquanto a IA pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento profissional e a comunicação global, a capacidade crítica e a expertise humana permanecem insubstituíveis. A IA deve ser uma aliada, não um substituto para o discernimento e a inteligência emocional em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado e digital. BlackHat: A Escalada da IA para Ataques Globais: Joas Santos (RedTeamLeaders), com a palestra “BlackHat: A Escalada da IA para Ataques Globais”, reforçou a urgência da defesa proativa. O insight é que a IA não é apenas uma ferramenta de defesa, mas também uma arma potente nas mãos de cibercriminosos. A compreensão das táticas e ferramentas BlackHat, aprimoradas pela IA, é essencial para que os defensores possam antecipar e neutralizar ameaças antes que causem danos significativos. Painel: Desafios no aprendizado sobre Gestão de Crises: A palestra com a Dra. Cristina Sleiman sobre “Desafios no aprendizado sobre Gestão de Crises” sublinhou a importância da preparação. O insight é que a gestão de crises em cibersegurança não é apenas sobre tecnologia, mas sobre pessoas e processos. A capacidade de aprender com incidentes passados, treinar equipes e desenvolver planos de resposta eficazes é fundamental para minimizar o impacto de futuros ataques e proteger a reputação da organização. Painel Internacional Chile: Panorama de Proteção de Dados e Cibersegurança: O Painel Internacional Chile, com a participação de Marcelo Drago, Presidente da AGPD Chile, e moderação do Prof. Dr. Davis Alves, ofereceu uma análise aprofundada sobre o cenário de proteção de dados e cibersegurança no país andino. O insight é que a experiência chilena, com suas particularidades regulatórias e desafios regionais, serve como um valioso estudo de caso para a América Latina. A discussão destacou a importância de adaptar as melhores práticas globais às realidades locais, promovendo um intercâmbio de conhecimentos que fortalece a segurança digital em toda a região.

O CNPPD 2026 não foi apenas um congresso; foi um chamado à ação. Em meio às “#CyberGu3rr@s!” que redefinem a segurança global, o evento demonstrou que a Inteligência Artificial, quando bem governada e eticamente aplicada, é nossa maior aliada. As discussões aprofundadas e os insights compartilhados pelos especialistas reforçaram que a conformidade legal, a vigilância em cibersegurança e a adaptabilidade tecnológica não são mais opcionais, mas sim pilares inegociáveis para a sobrevivência e prosperidade no cenário digital.

O legado do evento é claro: a era da IA exige profissionais e organizações que não apenas compreendam a tecnologia, mas que a dominem com responsabilidade e visão estratégica. A mensagem final ressoa como um eco necessário para todos: a Inteligência Artificial não substituirá quem a domina, mas sim quem se recusa a evoluir com ela. Que as lições aprendidas neste congresso inspirem uma nova geração de líderes e inovadores, prontos para transformar os desafios em oportunidades e construir um futuro digital mais seguro e resiliente.

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.