Será que o celular nos ouve?

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Você já comentou sobre um produto perto do celular e, pouco tempo depois, ele apareceu como anúncio nas suas redes sociais? Essa sensação é tão comum que muitos já tratam como certeza: “o celular está ouvindo tudo”. Mas, em 2026, a realidade é mais complexa, e, em certo sentido, ainda mais preocupante.

A resposta direta é: não há evidência técnica consistente de que os smartphones estejam ouvindo conversas continuamente para gerar anúncios. Porém, os dados mostram que você está sendo monitorado de outras formas, extremamente sofisticadas e silenciosas.

O mito da escuta contínua

Manter o microfone ativo 24 horas por dia exigiria alto consumo de bateria, processamento e transmissão constante de dados. Isso tornaria a prática facilmente detectável por especialistas em segurança e auditorias independentes.

Além disso, grandes empresas de tecnologia operam sob legislações rigorosas como a LGPD no Brasil e o GDPR na Europa, o que tornaria esse tipo de coleta sem consentimento um risco jurídico bilionário.

Casos reais já demonstraram que assistentes de voz podem gravar trechos curtos após comandos como “Ok Google” ou “Hey Siri”, e que essas gravações podem ser analisadas para melhoria de serviços. Porém, isso ocorre de forma pontual, não contínua.

Big Data e correlação de dados

Se não é o microfone, como os anúncios são tão precisos? A resposta está no Big Data. Hoje, plataformas analisam milhares de variáveis por usuário, incluindo:

Histórico de navegação

Pesquisas realizadas

Localização (GPS e triangulação de rede)

Interações sociais (curtidas, comentários, mensagens)

Tempo de permanência em conteúdos

Dispositivos conectados na mesma rede

Estudos indicam que algoritmos conseguem prever comportamentos com alta precisão. Um exemplo clássico: sistemas conseguem identificar mudanças de vida, como gravidez, mudança de emprego ou interesse em compra, antes mesmo da pessoa comunicar isso publicamente.

Antecipação de desejos

Com o avanço da Inteligência Artificial, não se trata mais apenas de analisar dados passados, mas de prever intenções futuras. Modelos de IA utilizam técnicas de machine learning para identificar padrões invisíveis ao olhar humano. Isso permite criar perfis comportamentais extremamente detalhados.

Na prática, o sistema não precisa ouvir você falando sobre um produto, ele já “sabe” que você tem alta probabilidade de se interessar por ele. E isso explica por que a sensação de vigilância é tão forte: não é coincidência, é previsão estatística.

Papel dos dados compartilhados

Outro fator pouco percebido é o efeito de rede. Você não é analisado isoladamente. Se pessoas próximas a você (mesma casa, contatos frequentes, mesma localização) demonstram interesse por algo, há uma alta chance de você receber conteúdos relacionados.

Ou seja, mesmo que você nunca tenha pesquisado diretamente, o comportamento do seu círculo influencia os dados que chegam até você.

Permissões, aplicativos e coleta invisível

Muitos aplicativos solicitam acesso a microfone, câmera, contatos e localização. Embora isso não signifique escuta ativa constante, amplia significativamente a capacidade de coleta de dados.

Além disso, existem trackers embutidos em aplicativos e sites que monitoram sua atividade mesmo fora da plataforma original. Relatórios do mercado indicam que um único smartphone pode compartilhar dados com dezenas, ou até centenas, de serviços diferentes ao longo do uso diário.

Privacidade: o novo campo de disputa

O ponto central não é se o celular ouve, mas sim o volume e a profundidade dos dados coletados. Hoje, a privacidade não significa mais estar invisível, mas sim entender e controlar como seus dados são utilizados. A economia digital é movida por dados. E, nesse contexto, você não é apenas o usuário, você também é o produto.

Você está sendo ouvido… ou previsto?

A sensação de que o celular “ouve” pode ser, na verdade, o reflexo de um sistema altamente eficiente em prever comportamentos. Em vez de escutar suas palavras, a tecnologia entende seus padrões.

E isso levanta uma reflexão importante: o que é mais invasivo, ouvir o que você diz ou saber o que você vai querer antes mesmo de você saber?

Diante desse cenário, torna-se evidente que o desafio atual não está apenas na tecnologia, mas na governança e no uso ético dos dados. Transparência, consentimento e controle do usuário são fundamentais para equilibrar inovação e privacidade em um ambiente digital cada vez mais orientado por Inteligência Artificial.

É justamente nesse contexto que o CNPPD 2026 – VII Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados se posiciona como um espaço essencial para discutir os limites entre tecnologia, privacidade e segurança da informação. O evento reúne especialistas para debater estratégias que protejam o cidadão em um mundo onde os dados se tornaram o ativo mais valioso da era digital.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Me escreva no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.