Senhas estão mortas: como proteger sua identidade em um mundo de IA e ciberguerras

Hoje, os hackers não ‘invadem’ sistemas; eles simplesmente fazem ‘login’ usando credenciais legítimas, porém roubadas

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Sabe aquela senha que você usa há anos e que só muda um número no final? Ou aquele código de SMS que você recebe para entrar no banco? Em 2026, essas ferramentas são tão úteis quanto uma fechadura de papel contra um ladrão profissional. O campo de batalha da cibersegurança mudou definitivamente para a identidade. Hoje, os hackers não ‘invadem’ sistemas; eles simplesmente fazem ‘login’ usando credenciais legítimas, porém roubadas. Cerca de dois terços dos incidentes de segurança em 2026 têm origem em fraquezas relacionadas à identidade. Se a identidade falha, todo o resto da segurança, por mais caro que tenha sido, cai como um castelo de cartas.

O ataque às contas privilegiadas

O alvo principal dos criminosos em 2026 são as contas com altos privilégios, como administradores de sistemas e diretores financeiros. Dados mostram que 47% dos ataques começam com o comprometimento dessas contas críticas. Uma vez dentro de uma conta privilegiada, o invasor tem poder total para desativar defesas, criar novos usuários ‘fantasma’ e roubar dados sem disparar alarmes.

A queda do MFA tradicional

Por muito tempo, a Autenticação Multifator (MFA) foi vista como a solução definitiva. Mas os hackers se adaptaram. Em 2026, táticas como o ‘MFA Fatigue’ (onde o atacante envia centenas de notificações para o celular da vítima até que ela aceite uma por engano ou cansaço) e o uso de proxies transparentes para capturar códigos de autenticação em tempo real tornaram o MFA comum vulnerável.

Surpreendentemente, em 54% dos ambientes corporativos avaliados em 2026, ainda existe pelo menos uma forma viável de burlar o MFA. Isso nos leva a uma conclusão urgente: precisamos de métodos de autenticação resistentes a phishing, como chaves físicas de segurança (FIDO2) e biometria comportamental.

O surgimento da biometria comportamental

Como a IA pode clonar sua voz e até seu rosto em 2026, a biometria estática está sob pressão. A nova fronteira é a biometria comportamental. O sistema analisa como você digita, a pressão que exerce na tela do celular, o ângulo em que segura o dispositivo e até o ritmo da sua navegação. Se um hacker usar sua senha e seu código de autenticação, mas digitar de forma diferente de você, o sistema percebe a anomalia e bloqueia o acesso.

Identity Threat Detection and Response (ITDR)

Uma das grandes tendências de 2026 é o ITDR. Não basta mais apenas proteger a identidade; é preciso detectar quando ela está sendo atacada em tempo real. Ferramentas de ITDR monitoram o Active Directory e outros sistemas de identidade em busca de comportamentos suspeitos, como a criação repentina de novos administradores ou mudanças incomuns em permissões de acesso.

A velocidade é essencial. Em 2026, os grupos de ameaças estão agindo mais rápido do que nunca, muitas vezes realizando todo o ataque em poucas horas após conseguirem o acesso inicial, frequentemente durante a noite ou fins de semana para evitar a detecção humana.

O futuro sem senhas (Passwordless)

O objetivo final para 2026 e além é a eliminação total das senhas. O movimento ‘Passwordless’ usa criptografia de chave pública para garantir que nada seja armazenado nos servidores que possa ser roubado. Você usa seu dispositivo (celular ou chave de segurança) para provar quem você é, sem nunca digitar uma sequência de caracteres que possa ser interceptada por um keylogger ou descoberta por engenharia social.

Você é sua própria defesa

Em 2026, a segurança não é mais sobre o que você tem (um firewall) ou o que você sabe (uma senha), mas sobre quem você é e como você se comporta digitalmente. A identidade é o novo campo de batalha das ciberguerras. Proteger sua identidade digital é proteger sua vida, seu patrimônio e sua liberdade no mundo conectado.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a segurança digital passou a ser centrada na identidade como principal vetor de ataque e defesa, exigindo novas abordagens que vão além de senhas e métodos tradicionais de autenticação. Conceitos como biometria comportamental, autenticação passwordless e Identity Threat Detection and Response (ITDR) mostram que a proteção precisa ser contínua, adaptativa e baseada no comportamento do usuário, acompanhando a velocidade e a sofisticação das ameaças impulsionadas pela Inteligência Artificial

É justamente nesse contexto que o CNPPD 2026 – Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados se posiciona como um espaço relevante para aprofundar discussões sobre identidade digital, segurança baseada em IA, governança de acessos e proteção de dados em cenários de ciberguerras. Ao reunir especialistas, profissionais e autoridades, o evento contribui para ampliar a compreensão sobre os novos desafios da segurança da informação e estimular a construção de estratégias mais robustas para proteger identidades, sistemas e organizações em um ambiente digital cada vez mais crítico e dinâmico.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Me escreva no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.