CNPPD 2025: Entenda por que a soberania digital é o tema do momento em meio a tensão global

Em tempos de crises geopolíticas, conflitos militares, sanções econômicas e disputas por hegemonia digital, proteger os dados e as infraestruturas tecnológicas se tornou uma questão de sobrevivência nacional e estratégia empresarial. O que antes era tratado como um tema técnico restrito aos departamentos de Tecnologia da Informação (TI), hoje se mostra como um dos pilares centrais da governança, da segurança institucional e da soberania das nações. Nesse cenário, o CNPPD 2025 (VI Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados) ganha ainda mais relevância ao propor um espaço de debate urgente sobre o futuro da autonomia digital brasileira.

A soberania digital, tema central da edição de 2025, não é mais uma pauta conceitual: trata-se da capacidade do país e de suas empresas manterem o controle efetivo sobre seus dados, suas redes e suas decisões tecnológicas. Quando o Brasil depende de servidores estrangeiros, de Big Techs que seguem legislações externas e de fornecedores com políticas opacas, a nação se torna vulnerável. Qualquer instabilidade política ou comercial — como tensões entre potências ou bloqueios de acesso — pode impactar diretamente a integridade de serviços essenciais, o funcionamento de empresas e a privacidade de milhões de cidadãos.

Entretanto, vale destacar que o intuito não é se isolar ou adotar uma política de extremo isolacionismo global, mas, sim, despertar o raciocínio crítico e a necessidade da inovação brasileira, para continuidade nacional e ganho de competitividade internacional sobre o tema.

Nesse contexto, ganha destaque a necessidade de autossuficiência tecnológica, que vai além de produzir hardware ou software nacional. Significa ter governança sobre as escolhas tecnológicas, priorizar fornecedores alinhados aos nossos valores de privacidade e construir ecossistemas resilientes — inclusive dentro das empresas. Organizações que dependem inteiramente de soluções externas, sem plano de contingência ou soberania sobre seus próprios dados, correm sérios riscos de interrupção de atividades e vazamentos estratégicos, mesmo sem ataques hackers diretos.

Outro ponto emergente é o conceito de “desclaudilização”, que, de modo inteligente, se dá em representar a transição da dependência cega de ambientes em nuvem para modelos híbridos, estratégicos e auditáveis. A promessa de agilidade e economia do “cloud-first” deu lugar a questionamentos legítimos sobre onde e como os dados estão armazenados. Em um ambiente global onde leis de outros países podem interferir no acesso ou bloqueio de informações, ter parte das operações e dados sob infraestrutura local e controlada deixou de ser uma opção — é uma medida de segurança vital para sobrevivência da TI e da empresa.

O CNPPD 2025, organizado pela Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (APDADOS.org), não é apenas um evento técnico: é uma resposta concreta à urgência de transformar conhecimento em ação. Em um mundo onde a guerra digital é silenciosa, mas constante, e onde dados pessoais, empresariais e até governamentais são explorados como ativos estratégicos, capacitar profissionais em proteção de dados, cibersegurança, continuidade de negócios e políticas de privacidade é investir na continuidade da TI, da empresa e da democracia.

A proposta do evento é reunir os principais especialistas nacionais e internacionais para refletir, aprender e propor soluções práticas para esses desafios. Com o tema “Autossuficiência e Resiliência Digital: Soberania Digital Já!”, o CNPPD 2025 reafirma seu papel como o maior movimento independente de formação, articulação e networking para os profissionais de privacidade e das instituições que desejam permanecer livres, seguras e tecnologicamente sustentáveis.

O CNPPD 2025 acontecerá nos dias 27 e 28 de junho, em formato híbrido — presencialmente na UNIP Campus Norte (São Paulo) e com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Com mais de 4 mil participantes em edições anteriores e o respaldo de organizações como a APDADOS®, EXIN Brasil, entre outras, o congresso consolidou-se como o maior e mais respeitado evento nacional voltado para DPOs, profissionais de privacidade, advogados, gestores de TI e especialistas em cibersegurança.

A programação deste ano conta com painéis internacionais, debates técnicos, casos reais de incidentes de dados, oficinas e convidados de renome mundial — como Ann Cavoukian, Ph.D, criadora do Privacy by Design, e eu, Davis Alves, Ph.D, presidente da APDADOS® e referência brasileira em privacidade e proteção de dados. O evento não é apenas uma vitrine de conteúdos: é um espaço de construção de redes, formação de lideranças e fortalecimento de quem deseja atuar com excelência na era da informação sensível.

Nesse ano, em especial, terá a presença internacional da presidente da Agência de Protecção de Dados de Angola (APD-Angola) , a Eng. Maria das Dores e António Weya, Diretor de Tecnologia da Informação da APD. Ambos trarão o panorama da Lei de Proteção de Dados de Angola (LPDP) e formas de cooperação bilateral entre os profissionais de privacidade de dados dos respectivos países.

A cada nova edição, o CNPPD avança em sua missão de consolidar uma comunidade técnica e ética, formada por profissionais capazes de enfrentar os riscos que ameaçam a continuidade digital de nossas empresas, cidades e instituições. Em tempos em que a privacidade virou campo de batalha, participar de um evento como este é mais do que recomendável — é necessário.

Se você atua com proteção de dados, segurança da informação, governança corporativa ou tecnologia, não pode perder a chance de estar no CNPPD 2025. Este evento vai muito além da programação: ele entrega visibilidade, autoridade e atualização de alto nível, além de colocar você lado a lado com os maiores nomes da área no Brasil e no mundo.

As vagas presenciais são limitadas e os lotes promocionais estão esgotando rapidamente. O acesso online também exige inscrição prévia e te dará certificado de participação ao final emitido pela APDADOS.ORG. Não perca essa chance de elevar sua carreira, proteger sua empresa e se destacar como protagonista na luta pela soberania digital.

