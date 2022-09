Confira cinco novidades do iPhone 14 e a evolução da Apple

Novo celular deu o que falar pelas suas inovações sobre design, desempenho da bateria, processador, câmera e recurso de segurança

Neste mês de setembro, a Apple lançou, através de uma transmissão via Apple TV, a pré-venda da sua nova linha dos dispositivos Airpods, Apple Watch e os seus novos modelos de smartphones: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone Plus e iPhone 14. Após lançamento, o novo celular deu o que falar pelas suas novidades sobre o design, desempenho da bateria, processador, câmera, novo recurso de segurança e outras. A seguir, estão alguns dos novos upgrades que a empresa divulgou para todo o mundo.

1. Design

O novo iPhone 14/Plus possui uma tela OLED Super Retina XDR de 6.1. Já o iPhone 14 Pro/Pro Max possui uma tela OLED Super Retina XDR de 6.7, não muito diferente do iPhone 13. Ambos os modelos da pré-venda possuem um design elegante com as laterais arredondadas com revestimento de alumínio aeroespacial e frente e verso com tela de vidro Ceramic Shield para maior durabilidade. Todos são resistentes à água e vêm com cinco lindas cores, uma a menos do que o IPhone 13: midnight, blue, starlight, purple e red.

2. Desempenho da bateria

Durante a divulgação da pré-venda, a Apple prometeu que os novos modelos a partir do iPhone 14 Plus teriam uma durabilidade dez vezes maior que a versão anterior, que possui um desempenho de 19 horas de uso. Nesta tabela abaixo, há a comparação da duração da bateria do iPhone 14 frente ao 13. Desde o último lançamento do iPhone 13, pode se perceber uma melhora em relação à duração da bateria interna. Porém, um ponto negativo é que o iPhone Pro Max oferece o mesmo tempo de carregamento de 20w, ou seja, para chegar a 50% são necessários 30 minutos, mesmo tempo de carregamento do iPhone 13.

3. Processador

Sobre o processador, a Apple manteve o chip A15 Bionic com uma GPU de cinco núcleos, o mesmo do iPhone 13 Pro Max. Durante a transmissão, mencionaram que os próximos modelos serão fabricados com o chip A16 Bionic, com a tecnologia E-SIM, que é integrada com a placa-mãe no dispositivo, sem a necessidade de um chip de operadora físico.

4. Câmera

Uma das principais novidades da Apple foi a câmera frontal de 12 MP com um sistema Dynamic Island para modelos a partir do iPhone 14 Pro. O Dynamic Island é sistema que camufla a câmera frontal, deixando mais espaço em tela para o consumidor adicionar suas notificações — como músicas, chamadas e alertas dos seus aplicativos — e, junto com o A15 Bionic, possui um sistema de TrueDepth com foco automático para Face ID. Caso queira ter em seu IPhone 14, isso seria uma customização à parte, porém ainda não há uma estimativa do valor para adicionar essa ferramenta.

A Apple também trouxe algumas melhorias, como o Main (48MP True Tone – 24 mm), Telephoto (três vezes mais zoom – 77 mm) e o Ultra Wide (lente panorama – 13 mm). Agora todos os modelos a partir do IPhone 14 Pro possuem o sistema de True Tone, Haptic Touch e a tela de HDR com a câmera principal de 48 MP, que oferece mais flexibilidade na hora de tirar suas fotos ou gravar vídeos, graças ao seu sensor de quatro pixels para capturar mais informações em 4K (3840×2160 pixels) ainda em luz ambiente.

5. Novo recurso de segurança

A Apple também divulgou que os novos dispositivos, a partir do iPhone 14, terá um novo recurso de segurança, o “SOS de emergência”, para detectar possíveis acidentes em locais distantes via satélite. Ou seja, se você sofre um acidente, o dispositivo reconhecerá que está em perigo e encaminhará ajuda até o seu local. A especialista Juliana Quiesi, tecnóloga em segurança da informação, salienta que os recurso de privacidade que a Apple inseriu no iOS, colabora para identificar possíveis aplicativos maliciosos, que podem rastrear as atividades dos usuários e consequentemente ferir regulamentações mundiais de privacidade (LGPD, GDPR e outros). Por isso, Quiesi ainda afirma que é de extrema importância que os usuários usem e abusem desse recurso, não permitindo que qualquer aplicativo acesse seus contatos ou acesse suas informações pessoais.

Evolução em 14 anos: do iPhone 2G (2007) ao iPhone 13 Pro Max (2021)

As novidades trazidas pelo iPhone 14 em 2022, mesmo que não tão impactantes para muitos usuários, devem ser somadas à trajetória dos 15 anos do smartphone. Segundo Angelo Souza, tecnólogo em defesa cibernética e mestrando em business administration na Florida Christian University, a Apple conseguiu preservar a chamada “Arquitetura Proprietária”, onde desde o hardware até o software são de propriedade, e planejados pela “maçã” nos centros de pesquisa nos Estados Unidos. Esse controle centralizado colabora para uma maior segurança de todo o sistema, e não é à toa que, em comparação com o Android, o iOS é considerado mais seguro.

Confira abaixo a tabela evolutiva do iPhones

Conforme observado, diversas tecnologias foram inseridas nos iPhones. Ainda se questiona para onde os smartphones ainda podem evoluir? Para Thiago Rosa, bacharel em direito, certificado em privacidade e autor do livro “Internet Das Coisas (IoT): Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais”, a mudança não revolucionou o mercado como fez, por exemplo, o iPhone 5c, 6, 7, X e 11 Pro, e não torna muito atrativa as versões anteriores. O consumidor deve verificar seu custo benefício na hora da compra. Porém, o design chama muito a atenção, como o iPhone 7, black piano.

Considerações finais

Aqui pode-se enxergar algumas das principais novidades que a Apple divulgou neste lançamento. Aparentemente, a empresa ainda está implementando novas adaptações referente ao chip A16 com o E-SIM, em que operadoras ainda estão em fase de adaptação. Contudo, seu design e as novas atualizações da câmera saltam os olhos e tiram o fôlego dos fãs da marca. Um lançamento muito esperado e que já está dando o que falar! Fique atento e acompanhe as novidades em privacidade e tecnologia.

