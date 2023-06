Conheça os 10 principais golpes de WhatsApp

Só em 2022, o Brasil teve 147 milhões de usuários da plataforma, cerca de 70% da população

Banco de imagens/Pexels Aplicativos de celular



O WhatsApp se popularizou consideravelmente entre os brasileiros como uma ferramenta de comunicação instantânea. Só em 2022, o Brasil teve 147 milhões de usuários da plataforma, cerca de 70% da população. Com isso, infelizmente também aumentaram os golpes virtuais direcionados aos usuários. Esses golpes podem resultar em perda de dados pessoais, invasão de privacidade e até mesmo roubo de dinheiro. Neste artigo, discutiremos 10 tipos comuns de golpes aplicados pelo WhatsApp e apresentar dicas práticas sobre como evitá-los.

1) Golpe de Clonagem de Conta: Golpistas se passam por você e solicitam que seus contatos enviem dinheiro

Como evitar: Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp para adicionar uma camada extra de segurança à sua conta. Isso exigirá um código PIN que será solicitado periodicamente.

2) Phishing: Golpistas enviam links falsos que direcionam os usuários para páginas de login falsas, com o objetivo de obter informações confidenciais

Como evitar: Verifique sempre o remetente da mensagem antes de clicar em qualquer link. Desconfie de mensagens de fontes desconhecidas ou que pareçam suspeitas.

3)Golpe do Empréstimo Falso: Criminosos oferecem empréstimos com taxas atraentes, mas solicitam taxas antecipadas

Como evitar: Desconfie de ofertas de empréstimo que pareçam boas demais para ser verdade. Realize uma pesquisa minuciosa sobre a empresa e verifique se ela é confiável antes de fornecer qualquer informação pessoal ou efetuar qualquer pagamento antecipado.

4) Golpe do Falso Suporte Técnico: Golpistas se passam por suporte técnico do WhatsApp e solicitam informações pessoais, como senha e número de cartão de crédito

Como evitar: O WhatsApp nunca entrará em contato com você solicitando informações pessoais ou financeiras. Se receber alguma mensagem desse tipo, ignore-a e denuncie-a imediatamente.

5) Golpe do Código de Verificação: Os golpistas solicitam o código de verificação do WhatsApp, afirmando que você precisa fornecê-lo para uma suposta atualização do aplicativo

Como evitar: Nunca compartilhe seu código de verificação com ninguém. Esse código é pessoal e confidencial e não deve ser fornecido a terceiros, mesmo que afirmem ser do WhatsApp ou estejam oferecendo uma suposta atualização.

6) Golpe do Pedido de Resgate: Golpistas sequestram a conta de um contato e pedem um resgate em dinheiro

Como evitar: Sempre verifique a autenticidade de qualquer pedido de resgate por meio de uma comunicação alternativa com a pessoa em questão, como uma ligação telefônica ou pessoalmente. Não efetue pagamentos sem confirmar a situação diretamente com a pessoa envolvida.

7) Golpe do Sorteio Falso: Golpistas enviam mensagens afirmando que você ganhou um sorteio e solicitam informações pessoais ou pagamento antecipado para resgatar o prêmio

Como evitar: Lembre-se de que você não deve pagar nada antecipadamente para resgatar um prêmio. Pesquise a autenticidade do sorteio e da empresa que o realiza antes de fornecer informações pessoais ou efetuar qualquer pagamento.

8) Golpe do Emprego Falso: Golpistas oferecem oportunidades de trabalho falsas por meio do WhatsApp e solicitam informações pessoais e até mesmo pagamentos

Como evitar: Verifique a autenticidade da empresa antes de fornecer informações pessoais ou realizar qualquer pagamento. Pesquise sobre a empresa e entre em contato com os canais oficiais para confirmar a oferta de emprego.

9) Golpe do Namoro Virtual: Golpistas criam perfis falsos de namoro no WhatsApp para ganhar a confiança das vítimas e obter dinheiro

Como evitar: Tenha cuidado ao interagir com pessoas desconhecidas online. Evite compartilhar informações pessoais e financeiras com pessoas que você acabou de conhecer, mesmo em ambientes virtuais de relacionamento.

10) Golpe do Investimento Falso: Golpistas oferecem oportunidades de investimento lucrativas, mas fictícias, por meio do WhatsApp

Como evitar: Consulte profissionais de investimento ou instituições financeiras confiáveis antes de realizar qualquer investimento. Não se deixe levar por promessas de retornos rápidos e lucrativos sem uma análise aprofundada e confiável.

Angelo Souza, MSc (c), Coordenador do Comitê Público da ANPPD® e Consultor de Segurança da Informação e Compliance, destaca a importância da prudência no uso dessas ferramentas: “As tecnologias em si não são inerentemente boas ou más. É a maneira como a usamos que determina o resultado. Por isso, é crucial que os usuários de tecnologia, especialmente de aplicativos de mensagens como o WhatsApp estejam cientes dos possíveis riscos e tomem as precauções adequadas.” Segundo o site Olhar Digital, a Kaspersky, empresa russa de segurança digital, o Brasil é o país que mais sofreu golpes com link falso pelo WhatsApp em 2022. A empresa de cibersegurança identificou 76 mil tentativas da fraude, chamada de phishing.

“Todos nós somos responsáveis por manter nossas informações seguras. Isso começa por entender os riscos e saber como se proteger online”, é o que orienta Sidney Simas, Coordenador Nacional do Comitê de Segurança da Informação da ANPPD®, Especialista em Segurança e Ethical hacker. Ao estar atento aos diferentes tipos de golpes aplicados via WhatsApp e seguir as medidas de segurança mencionadas acima, você estará mais preparado para proteger-se contra ameaças virtuais. Mantenha-se informado, desconfie de mensagens suspeitas e, acima de tudo, nunca compartilhe informações confidenciais ou realize pagamentos sem ter certeza da autenticidade da solicitação. A conscientização e a prática de hábitos seguros são fundamentais para manter sua segurança e privacidade online. Lembre-se: a melhor defesa contra golpes no WhatsApp é o conhecimento.

Assuntos relevantes como esse são tratados em cursos e palestras realizadas pelos profissionais de Segurança da Informação da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD). Para participar do Comitê de Segurança, solicite em: https://anppd.org/cadastro.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.