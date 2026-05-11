67% dos eleitores de Nova York veem custo de vida fora de controle, revela pesquisa

Nova York tem um dos custos de vida mais elevados dos Estados Unidos

Banco de imagens/Pexels . Na cidade de Nova York, uma família de quatro pessoas enfrenta despesas mensais de cerca de US$ 6.300 (excluindo aluguel), e os custos habitacionais estão 148% acima da média nacional.



Dois terços dos eleitores do estado de Nova York consideram que o custo de vida no Empire State está “fora de controle” e seguindo na direção errada, segundo uma nova pesquisa da Siena College divulgada na última terça-feira (5).

A sondagem, realizada entre 27 e 30 de abril com 806 eleitores registrados, mostra que apenas 27% acreditam que o custo de vida está no caminho certo, enquanto 67% afirmam que vai na direção errada. A margem de erro é de +/- 4,2 pontos percentuais.

A insatisfação é bipartidária:

• 79% dos republicanos

• 71% dos independentes

• 59% dos democratas

consideram os custos elevados demais.

Habitação no centro das queixas

Em pergunta relacionada, 57% dos entrevistados disseram que os esforços para criar moradia acessível estão na direção errada, contra apenas 31% que aprovam as ações do estado. Quase 70% dos republicanos, dois terços dos independentes e uma pluralidade de democratas concordam que os preços de moradia estão “altos demais”.

Nova York tem um dos custos de vida mais elevados dos Estados Unidos. Na cidade de Nova York, uma família de quatro pessoas enfrenta despesas mensais de cerca de US$ 6.300 (excluindo aluguel), e os custos habitacionais estão 148% acima da média nacional.

Outros temas da pesquisa

A pesquisa também perguntou sobre outros problemas do estado:

• Crime: 53% acham que a redução da criminalidade vai na direção errada.

• Educação, meio ambiente, transporte e saúde dividem mais as opiniões, com democratas tendendo a ser mais positivos.26

O pesquisador da Siena, Steven Greenberg, destacou: “Uma maioria de democratas acha que o estado está no caminho certo em cinco questões, mas até eles concordam com republicanos e independentes que o estado vai na direção errada em habitação e custo de vida.”

Apesar da forte insatisfação com o custo de vida, a governadora democrata Kathy Hochul lidera a corrida pela reeleição. Ela aparece com 49% das intenções de voto contra 33% do republicano Bruce Blakeman, executivo do condado de Nassau. Blakeman ainda é pouco conhecido por 64% dos eleitores.26

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, tem avaliação ligeiramente positiva em todo o estado (43% favorável x 40% desfavorável), sendo mais popular na cidade (56% favorável).

O resultado da Siena reforça pesquisas anteriores que mostram a frustração dos nova-iorquinos com a moradia e os altos custos. Muitos moradores relatam dificuldade para viver confortavelmente, com aluguéis elevados, impostos altos e inflação impactando o dia a dia. O tema deve dominar o debate nas eleições estaduais deste ano.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.