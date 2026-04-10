Casa Branca anuncia endurecimento histórico na política migratória dos EUA

Texto critica diretamente o período anterior, sob o comando de Joe Biden, alegando que os tribunais de imigração haviam se tornado excessivamente permissivos

KENT NISHIMURA / AFP

A Casa Branca afirmou, em comunicado oficial, que os Estados Unidos vivem uma mudança profunda na política migratória desde o retorno do presidente Donald Trump ao poder. Segundo a nota, o governo promove a “mais agressiva e bem-sucedida reformulação” da fiscalização imigratória da história moderna do país.

O texto critica diretamente o período anterior, sob o comando de Joe Biden, alegando que os tribunais de imigração haviam se tornado excessivamente permissivos, com altos índices de concessão de asilo e atrasos prolongados nos processos. A atual administração afirma que substituiu juízes considerados “ativistas” por magistrados alinhados à aplicação rigorosa das leis migratórias.

Redução nas concessões de asilo

De acordo com o comunicado, a taxa de aprovação de pedidos de asilo caiu para cerca de 7%, um nível descrito como “histórico” pela Casa Branca. Durante o governo anterior, esse índice teria superado 50%, segundo os dados apresentados pela atual gestão.

Alta nas deportações e decisões judiciais

A nota também destaca um aumento significativo nas ordens de deportação. No ano fiscal de 2025, os tribunais de imigração teriam emitido quase 500 mil decisões de remoção – um crescimento de 57% em relação ao ano anterior. O governo afirma que o novo ritmo reflete maior eficiência e agilidade nos julgamentos.

Redução do acúmulo de processos

Outro ponto enfatizado é a diminuição do backlog nos tribunais migratórios. Segundo a Casa Branca, centenas de milhares de casos já foram resolvidos desde a posse de Trump, reduzindo atrasos que antes permitiam que imigrantes permanecessem no país por longos períodos enquanto aguardavam decisão judicial.

Saída de milhões de imigrantes

O governo afirma ainda que mais de três milhões de imigrantes em situação irregular deixaram os Estados Unidos durante o segundo mandato de Trump, o que classificou como a maior redução da imigração ilegal na história recente. Além disso, a administração diz que nenhum imigrante irregular foi liberado na fronteira por 11 meses consecutivos.

Debate e controvérsia

Especialistas e organizações de direitos humanos, no entanto, costumam alertar que políticas mais rígidas podem levantar preocupações sobre devido processo legal e acesso ao sistema de asilo – um tema que permanece no centro do debate político nos Estados Unidos.

A Casa Branca conclui que as medidas representam o fim de práticas como “captura e liberação” e prometem manter a linha dura na fiscalização migratória. O tema segue como um dos mais polarizados na agenda nacional, com impactos diretos na política interna e nas relações internacionais do país.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.