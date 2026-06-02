Inter Miami será base de preparação para seleções da Copa do Mundo de 2026 em Miami

Miami será palco de sete confrontos do torneio, incluindo jogos da fase de grupos, das oitavas de final, das quartas de final e a disputa do terceiro lugar

LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Equipe do Inter Miami durante sessão de treinamento



As instalações do Inter Miami CF foram oficialmente confirmadas como centros de treinamento para seleções que disputarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Miami. O anúncio foi feito pelo clube e pela Heron Sports & Entertainment, reforçando o prestígio internacional da estrutura esportiva da franquia da Major League Soccer (MLS).

A escolha das instalações do Inter Miami ocorre em um momento de grande projeção para o futebol no sul da Flórida. Além de receber partidas do principal torneio de seleções do planeta, Miami será palco de sete confrontos da Copa do Mundo, incluindo jogos da fase de grupos, das oitavas de final, das quartas de final e a disputa do terceiro lugar. Entre os destaques da programação estão os confrontos entre Arábia Saudita e Uruguai, Escócia e Brasil, além de Colômbia e Portugal.

A decisão da FIFA e dos organizadores do torneio consolida o complexo esportivo do Inter Miami entre os mais modernos da América do Norte. O Florida Blue Training Center, localizado em Fort Lauderdale, conta com sete campos de treinamento, centro de alto rendimento, áreas médicas, espaços de recuperação física e infraestrutura utilizada diariamente pelo elenco liderado por Lionel Messi. O local já recebeu seleções nacionais e equipes de elite do futebol mundial, como Argentina, Barcelona e as seleções masculina e feminina dos Estados Unidos.

Antes mesmo do início do Mundial, as instalações do clube já estarão em intensa atividade. A seleção do Haiti, que voltará a disputar uma Copa do Mundo após 51 anos, enfrentará a Nova Zelândia em 2 de junho no estádio do Inter Miami e, posteriormente, o Peru em amistoso marcado para 5 de junho no Nu Stadium. A Turquia também utilizará a estrutura do clube para sua preparação e enfrentará a Venezuela em amistoso no dia 6 de junho. Já a Escócia realizará sua preparação no centro de treinamento do Inter Miami entre os dias 1º e 5 de junho, em sua primeira participação em Copas do Mundo em 28 anos.

Além da movimentação esportiva, o Nu Stadium será palco de eventos voltados aos torcedores durante o período do Mundial. O local receberá seu primeiro grande show em 28 de junho, com apresentação do cantor mexicano Carín León, vencedor de dois prêmios Grammy e intérprete da música oficial da Copa do Mundo de 2026, “Lighter”.

A confirmação das instalações do Inter Miami como centro de preparação para seleções participantes da Copa do Mundo reforça a crescente importância do clube no cenário internacional. Com a presença de algumas das principais equipes do planeta e uma estrutura considerada de padrão mundial, o sul da Flórida se prepara para viver um dos períodos mais importantes de sua história esportiva.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.