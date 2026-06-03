George Santos volta ao centro de investigação nos EUA após suspeita de uso de informação privilegiada em mercado de apostas

Autoridades federais apuram se o ex-deputado usou informações privilegiadas para lucrar com apostas sobre sua própria presença no discurso do Estado da União

Mandel NGAN / AFP Ex-deputado federal americano George Santos



O ex-deputado federal americano George Santos, que se tornou um dos personagens mais controversos da política recente dos Estados Unidos, voltou a ser alvo de investigação. Desta vez, o foco não está em sua atuação no Congresso, mas em operações realizadas em uma plataforma de mercados de previsão conhecida como Kalshi.

Segundo fontes ouvidas por uma rede de TV americana, autoridades federais investigam se Santos teria utilizado informações privilegiadas para lucrar em apostas relacionadas à própria participação em um evento político de grande repercussão nacional: o discurso do Estado da União, realizado em fevereiro deste ano.

A suspeita surgiu após a plataforma Kalshi identificar movimentações consideradas incomuns em um mercado que permitia aos usuários apostar se George Santos compareceria ou não ao tradicional pronunciamento presidencial diante do Congresso.

O que chamou a atenção dos investigadores

O mercado de previsão movimentou milhões de dólares em apostas. Participantes podiam comprar contratos apostando na presença ou ausência do ex-congressista no evento.

De acordo com as fontes, Santos teria informado publicamente que compareceria à sessão. No entanto, acabou não aparecendo.

A questão central da investigação é que uma conta identificada pela Kalshi como pertencente ao próprio Santos teria realizado operações relacionadas ao resultado do mercado.

Como apenas ele saberia com antecedência se realmente iria ou não comparecer, autoridades analisam se houve uso de informação não disponível ao público para obter vantagem financeira.

Após detectar a atividade considerada suspeita, a Kalshi congelou a conta e encaminhou o caso ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Quem está investigando

Além do Departamento de Justiça, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, conhecida pela sigla CFTC, também abriu uma investigação.

A CFTC é a agência federal responsável por supervisionar mercados de derivativos e contratos financeiros, incluindo os chamados mercados de previsão, que vêm crescendo rapidamente nos Estados Unidos.

Essas plataformas funcionam de forma semelhante a bolsas de valores, mas em vez de ações, os participantes negociam probabilidades sobre acontecimentos futuros, como eleições, indicadores econômicos, decisões judiciais e eventos esportivos.

O que é a Kalshi

Fundada em 2018, a Kalshi se tornou a primeira plataforma de mercados de previsão regulamentada pelo governo federal americano. Nos últimos anos, a empresa ganhou notoriedade por permitir apostas sobre temas políticos, econômicos e sociais.

Durante a eleição presidencial de 2024, por exemplo, bilhões de dólares foram movimentados em contratos relacionados ao resultado da disputa entre Donald Trump e seus adversários.

O crescimento acelerado do setor também trouxe preocupações regulatórias, especialmente em casos envolvendo pessoas que podem ter acesso privilegiado a informações capazes de influenciar diretamente os resultados negociados.

Quem é George Santos

George Santos foi eleito deputado federal por Nova York em 2022 e rapidamente se tornou uma das figuras mais polêmicas do Congresso americano.

Pouco depois de assumir o cargo, reportagens revelaram que ele havia inventado ou exagerado partes significativas de sua biografia.

Entre as falsas alegações estavam diplomas universitários, experiências profissionais em grandes instituições financeiras e até detalhes sobre sua trajetória pessoal.

A sequência de escândalos levou à abertura de diversas investigações.

Em dezembro de 2023, Santos foi expulso da Câmara dos Representantes, tornando-se apenas o sexto parlamentar na história dos Estados Unidos a sofrer essa punição.

Posteriormente, ele enfrentou acusações federais envolvendo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e desvio de recursos de campanha.

Possíveis consequências

Até o momento, George Santos não foi formalmente acusado no caso envolvendo a Kalshi.

As investigações estão em estágio inicial e buscam determinar se houve, de fato, uso indevido de informação privilegiada ou manipulação do mercado.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, Santos poderá enfrentar novas acusações federais, ampliando a já extensa lista de problemas judiciais que o acompanham desde sua saída da política.

O caso também pode se tornar um teste importante para os órgãos reguladores americanos, que buscam definir os limites entre apostas legítimas em mercados de previsão e possíveis práticas de fraude envolvendo informações exclusivas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.