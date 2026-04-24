Todos os olhos estão voltados para Ron DeSantis: a Flórida pode definir o sucesso – ou o fracasso – dos republicanos

Reprodução / X @rondesantis DeSantis entra de vez na guerra eleitoral dos EUA, e Flórida pode virar peça-chave dos republicanos para salvar maioria no Congresso



A Flórida pode se transformar no próximo grande campo de batalha política dos Estados Unidos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, decidiu avançar com um controverso plano de redesenho eleitoral que pode aumentar ainda mais o poder republicano no estado — e ajudar o presidente Donald Trump a tentar proteger a maioria conservadora na Câmara dos Representantes antes das eleições legislativas de 2026.

A discussão virou prioridade nacional depois que democratas conseguiram avanços importantes em outros estados americanos através de mudanças nos mapas eleitorais.

Agora, republicanos pressionam aliados em estados conservadores para reagir — e a Flórida aparece como um dos principais alvos dessa estratégia.

Nos bastidores, o cálculo político é claro: cada novo distrito favorável aos republicanos pode ser decisivo em uma eleição para o Congresso que promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos.

Hoje, os republicanos controlam 20 dos 28 distritos congressionais da Flórida. Mas aliados de DeSantis acreditam que um novo mapa poderia gerar entre três e cinco cadeiras extras para o Partido Republicano.

Se isso acontecer, a Flórida pode se tornar uma espécie de “fortaleza eleitoral” republicana em nível nacional.

O que está acontecendo?

Nos Estados Unidos, os estados redesenham os distritos eleitorais normalmente a cada dez anos, após o Censo.

Mas agora republicanos e democratas travam uma nova guerra política: o chamado “mid-decade redistricting” — uma tentativa de mudar os mapas antes do próximo Censo para ganhar vantagem eleitoral imediata.

A disputa explodiu depois que democratas conquistaram mudanças favoráveis em estados como Virgínia e Califórnia.

A reação republicana veio rápido. Trump e aliados começaram a pressionar estados controlados pelo Partido Republicano a redesenhar mapas para evitar perdas no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026.

E a Flórida entrou no centro dessa ofensiva.

O plano de DeSantis

DeSantis convocou uma sessão legislativa especial para discutir novos mapas eleitorais no estado. Oficialmente, aliados do governador argumentam que mudanças populacionais e disputas judiciais justificam a revisão dos distritos.

Mas críticos afirmam que o objetivo real é político: ampliar ainda mais o domínio republicano.

O histórico recente fortalece essa suspeita.

Em 2022, DeSantis já havia imposto um mapa eleitoral extremamente agressivo, rejeitando até propostas feitas por parlamentares do próprio partido. O novo desenho eliminou um distrito historicamente negro no norte da Flórida e fortaleceu republicanos em várias regiões do estado.

O mapa acabou ajudando o Partido Republicano a ampliar sua vantagem na delegação da Flórida em Washington.

Agora, democratas acusam DeSantis de tentar repetir a estratégia.

Mas a operação não é vista como unanimidade nem dentro do próprio Partido Republicano. Alguns republicanos temem que mexer demais nos mapas possa criar um efeito reverso.

Isso porque, ao tentar espalhar votos conservadores para conquistar mais distritos, o partido pode acabar enfraquecendo cadeiras hoje consideradas seguras.

A deputada republicana Maria Elvira Salazar, por exemplo, já demonstrou preocupação com possíveis impactos em distritos latinos no sul da Flórida.

Analistas alertam que mudanças agressivas podem provocar disputas judiciais longas – especialmente porque a Constituição da Flórida possui regras contra manipulação partidária extrema dos mapas eleitorais.

A guerra dos mapas

O que acontece na Flórida faz parte de uma disputa nacional muito maior. Nos Estados Unidos, controlar mapas eleitorais pode definir quem controla o Congresso.

Distritos podem ser desenhados para concentrar eleitores adversários em determinadas regiões ou espalhar grupos políticos de forma estratégica.

O nome disso é “gerrymandering” – prática criticada há décadas por especialistas em democracia eleitoral.

Agora, tanto republicanos quanto democratas vêm sendo acusados de usar essa estratégia para fortalecer poder político.

A tensão aumentou ainda mais depois que a Virgínia aprovou mudanças que podem favorecer democratas em até quatro cadeiras no Congresso. Isso gerou pressão imediata sobre republicanos na Flórida.

O impacto nacional

A batalha pelos mapas eleitorais acontece em um momento delicado para Trump. Pesquisas recentes mostram preocupação republicana com as eleições legislativas de 2026, especialmente por causa de desgaste político envolvendo economia, imigração e política externa.

Por isso, ampliar distritos republicanos em estados conservadores virou prioridade estratégica. E a Flórida, estado que Trump venceu com folga nas últimas eleições presidenciais, pode acabar sendo decisiva nesse plano.

O problema é que quanto mais agressiva for a tentativa de redesenhar o mapa, maior pode ser a reação judicial e política.

Democratas prometem contestar qualquer mudança na Justiça. E grupos de direitos civis já se mobilizam contra novas alterações nos distritos eleitorais da Flórida.

No fim, o estado pode virar o principal laboratório político de uma nova guerra eleitoral americana – uma disputa que pode definir não apenas o futuro do Congresso, mas também o equilíbrio de poder nos Estados Unidos pelos próximos anos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.