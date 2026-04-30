Desaprovação de Delcy cresce e expõe impaciência dos venezuelanos com crise econômica

O dado mais relevante, no entanto, não é apenas a queda na aprovação, mas o contexto em que ela ocorre

A desaprovação à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, aumentou em abril, refletindo um cenário de crescente frustração popular diante das dificuldades econômicas do país. Dados de uma pesquisa recente conduzida pela AtlasIntel para a Bloomberg mostram uma deterioração clara na percepção pública sobre o governo.

Segundo o levantamento, 31% dos venezuelanos aprovam a gestão de Rodríguez, uma queda em relação aos 35% registrados em março. Ao mesmo tempo, a desaprovação aumentou, sinalizando um movimento consistente de desgaste político em um intervalo curto de tempo.

O dado mais relevante, no entanto, não é apenas a queda na aprovação, mas o contexto em que ela ocorre. A pesquisa indica que o humor do eleitorado está diretamente ligado ao cenário econômico ainda sombrio, marcado por incertezas, baixo crescimento e dificuldades estruturais que persistem mesmo após mudanças políticas recentes.

Desde que assumiu o poder em janeiro de 2026, após a queda de Nicolás Maduro, Rodríguez tenta reposicionar a economia venezuelana, apostando na abertura ao investimento estrangeiro – especialmente no setor de energia. A estratégia inclui acordos com grandes empresas internacionais e reformas legais para atrair capital externo.

Apesar desses movimentos, os resultados ainda não se traduziram em melhora perceptível no cotidiano da população. Esse descompasso entre expectativas e realidade ajuda a explicar o avanço da insatisfação. A percepção de que a economia segue estagnada, ou com recuperação lenta, tem pesado mais do que os anúncios de reformas e parcerias internacionais.

O aumento da desaprovação também sugere que a “lua de mel” inicial após a mudança de governo pode estar chegando ao fim. Nos primeiros meses, havia sinais de expectativa positiva, impulsionados pela reaproximação com os Estados Unidos, flexibilização de sanções e promessas de retomada econômica. No entanto, a falta de resultados concretos no curto prazo começa a corroer esse capital político.

Outro fator relevante é o ambiente político ainda instável. Mesmo com medidas como a anistia parcial de presos políticos e tentativas de reorganização institucional, organizações independentes apontam que centenas de detidos ainda permanecem presos, alimentando críticas internas e externas ao governo.

O quadro que emerge da análise da Bloomberg é claro: há uma crescente impaciência social. A população parece menos disposta a conceder tempo ao governo e mais sensível aos efeitos diretos da crise econômica no dia a dia.

Em síntese, os números revelam mais do que uma simples oscilação de popularidade. Eles indicam um teste precoce para o governo de transição liderado por Rodríguez – e sugerem que, sem uma melhora econômica tangível, a tendência de desgaste pode se aprofundar nos próximos meses.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.