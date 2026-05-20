EUA devem anunciar nesta quarta acusação criminal histórica contra Raúl Castro

A expectativa é que o Departamento de Justiça anuncie formalmente as acusações em Miami

EFE Raúl Castro



EUA devem anunciar nesta quarta-feira (20) acusação criminal histórica contra o ex-presidente cubano Raúl Castro. Segundo autoridades americanas ouvidas pela imprensa, a investigação está ligada ao caso de 1996, quando aviões da organização “Brothers to the Rescue”, formada por exilados cubanos em Miami, foram derrubados por caças cubanos.

O ataque matou quatro pessoas e gerou uma das maiores crises diplomáticas entre EUA e Cuba nas últimas décadas. Na época, Raúl Castro era ministro da Defesa do regime cubano.

A expectativa é que o Departamento de Justiça anuncie formalmente as acusações em Miami, aumentando ainda mais a tensão entre Washington e Havana. O governo americano considera o episódio uma violação grave do direito internacional porque os aviões teriam sido abatidos em espaço aéreo internacional.

A possível acusação acontece em meio à política mais dura adotada pelo presidente Donald Trump contra Cuba neste segundo mandato. Autoridades cubanas ainda não comentaram oficialmente o caso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.