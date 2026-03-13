EUA liberam financiamento de segurança para a Copa após reunião entre Trump e FIFA

Apesar do avanço, algumas questões políticas continuam abertas – incluindo a possível participação da seleção do Irã no torneio

SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma cerimônia de entrega da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca



A administração do presidente Donald Trump aprovou parte do financiamento federal destinado à segurança da Copa do mundo de 2026 um dia após uma reunião entre o presidente americano e o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A decisão foi formalizada pelo departamento de segurança interna (DHS) e trouxe alívio para várias cidades que sediarão jogos nos Estados Unidos, que estavam preocupadas com o atraso na liberação de recursos federais para garantir a segurança do maior evento esportivo do planeta.

Apesar do avanço, algumas questões políticas continuam abertas – incluindo a possível participação da seleção do Irã no torneio.

Atraso no dinheiro

O Congresso americano aprovou cerca de US$ 625 milhões para ajudar cidades anfitriãs da Copa do Mundo a cobrir despesas com segurança e logística.

Esses recursos seriam usados para:

• reforço policial e antiterrorismo

• controle de multidões

• infraestrutura de segurança

• zonas de fãs e eventos públicos ligados ao torneio

No entanto, mesmo com o orçamento autorizado, muitas cidades afirmaram que o dinheiro ainda não havia sido liberado, o que gerou tensão entre autoridades locais e o governo federal.

Algumas autoridades municipais alertaram que a falta de financiamento poderia prejudicar o planejamento de segurança e até comprometer eventos relacionados ao torneio.

Miami, uma das cidades mais afetadas

Entre as cidades mais preocupadas com o atraso estava Miami, que sediará partidas da Copa no Hard Rock Stadium.

Autoridades locais alertaram que a região espera:

• centenas de milhares de visitantes internacionais

• grandes eventos paralelos

• zonas oficiais de fãs no centro da cidade

Isso exigirá uma operação massiva envolvendo:

• polícia local

• autoridades estaduais

• DHS

• FBI

• serviços de emergência

Sem a confirmação do financiamento federal, líderes locais temiam que parte do planejamento de segurança tivesse que ser reduzido ou atrasado.

Além disso, Miami enfrenta desafios específicos ligados ao tamanho do evento, como:

• alto fluxo turístico internacional

• aeroportos e portos movimentados

• necessidade de coordenação entre diferentes níveis de governo e segurança.

Reunião Trump-Infantino e impacto na decisão

A liberação do financiamento aconteceu apenas um dia depois da reunião entre Trump e Infantino.

No encontro, eles discutiram:

• preparação dos Estados Unidos para sediar a Copa

• cooperação entre o governo americano e a FIFA

• questões diplomáticas envolvendo seleções participantes.

Analistas políticos observaram que o momento da decisão sugere que a reunião ajudou a acelerar a liberação dos recursos.

A medida também foi vista como um sinal de que o governo federal quer garantir que o torneio seja um sucesso.

A maior Copa do Mundo da história

A copa de 2026 será histórica por vários motivos:

• 48 seleções participantes

• 104 partidas no total

• três países anfitriões:

• United States

• Canada

• Mexico

Nos Estados Unidos, 11 cidades receberão jogos, incluindo:

• Miami

• Los Angeles

• Dallas

• Atlanta

• Seattle

• New York/New Jersey.

Cada cidade possui comitês organizadores próprios responsáveis por infraestrutura, transporte e segurança local.

Copa 2026 pode ser a mais cara da história

Especialistas em segurança pública alertam que a Copa de 2026 pode se tornar o evento esportivo mais caro da história em termos de segurança nos Estados Unidos.

Isso acontece por vários fatores:

• o torneio será muito maior que edições anteriores

• ocorrerá em três países simultaneamente

• haverá mais de 100 partidas

• grandes cidades americanas terão zonas públicas com milhares de fãs.

Além disso, autoridades federais tratam o evento como um evento nacional especial classificação usada também para eventos como:

• Super Bowl

• Convenções nacionais de partidos

• inaugurações presidenciais.

Esse status exige:

• grande presença de agentes federais

• monitoramento de ameaças terroristas

• operações de inteligência e cibersegurança

• coordenação internacional entre governos.

Participação do Irã

Outro tema político que continua em debate é a participação da seleção iraniana.

A seleção do Irã se classificou para o torneio, mas tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã levantaram dúvidas sobre a presença da equipe.

Trump chegou a fazer declarações contraditórias – em alguns momentos afirmando que o time é bem-vindo, e em outros dizendo que não se importa se o Irã participar.

A FIFA continua defendendo que todas as seleções classificadas devem participar da competição, independentemente de disputas políticas.

Impacto econômico esperado

Além dos desafios de segurança e logística, a Copa também deve gerar um grande impacto econômico.

Estimativas indicam:

• bilhões de dólares em atividade econômica

• aumento significativo do turismo internacional

• milhares de empregos temporários.

Cidades como Miami esperam receber grandes fluxos de visitantes, impulsionando setores como hotelaria, transporte, restaurantes e entretenimento durante o torneio.

