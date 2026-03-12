EUA: Queda nas ações de imigrantes contra detenções pode impactar brasileiros

Os processos analisados são principalmente pedidos de habeas corpus, mecanismo usado por detidos para contestar a legalidade da prisão

Foto por CHARLY TRIBALLEAU / AFP Agentes federais detêm um manifestante em Minneapolis, Minnesota, em 3 de fevereiro de 2026.



A redução no número de processos apresentados por imigrantes detidos nos Estados Unidos pode ter efeitos diretos também sobre a comunidade brasileira que vive no país. Uma análise publicada pelo site americano Politico aponta que as ações judiciais apresentadas por pessoas presas pela imigração caíram nos últimos meses, após um período de forte aumento.

Os processos analisados são principalmente pedidos de habeas corpus, mecanismo usado por detidos para contestar a legalidade da prisão. Esses pedidos haviam crescido após mudanças na política migratória do governo do presidente Donald Trump, que ampliaram o uso da detenção obrigatória de imigrantes enquanto aguardam decisão de deportação.

Segundo a análise, os pedidos feitos por pessoas sob custódia da U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) começaram a diminuir à medida que o governo ajustou algumas das estratégias mais rígidas usadas nos últimos meses.

Sistema pressionado por detenções

Em 2025, a política migratória endurecida levou a um aumento significativo nas detenções. Dados do governo indicam que os centros de detenção chegaram a operar próximos do limite de capacidade, com cerca de 47,6 mil pessoas presas ao mesmo tempo.

Entre janeiro e março daquele ano, o ICE realizou cerca de 32,8 mil prisões ligadas à imigração. Aproximadamente 27% dos detidos não tinham antecedentes criminais, além da infração migratória.

Esse cenário provocou uma onda de processos nos tribunais federais. Em decisões espalhadas por vários estados, mais de 100 juízes federais emitiram cerca de 200 decisões questionando interpretações do governo sobre leis que permitem a detenção prolongada de imigrantes.

Possível impacto para brasileiros

Especialistas afirmam que qualquer mudança nas políticas de detenção pode afetar diretamente comunidades estrangeiras que vivem nos Estados Unidos – incluindo a brasileira.

Os brasileiros formam uma das maiores comunidades latino-americanas no país. Estimativas indicam que mais de 1,9 milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos, sendo que uma parcela significativa enfrenta algum tipo de situação migratória irregular.

Estados como Florida, Massachusetts, New Jersey e California concentram grandes comunidades brasileiras — muitas delas sujeitas a operações de fiscalização migratória.

Advogados de imigração alertam que, mesmo com a queda recente nas ações judiciais, o risco de detenções e deportações continua alto para quem não possui status migratório regular.

Debate segue nos tribunais

A política de imigração continua sendo um dos temas mais polarizados da política americana. Organizações de direitos civis argumentam que detenções prolongadas sem audiência violam direitos constitucionais, enquanto o governo afirma que as medidas são necessárias para reforçar o controle da imigração irregular.

Com processos ainda em andamento e mudanças frequentes nas estratégias de fiscalização, especialistas avaliam que o sistema migratório dos Estados Unidos deve continuar passando por ajustes – com possíveis impactos para milhares de imigrantes, inclusive brasileiros.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.