Falta de mão de obra na Flórida já começa a afetar obras, hotéis e o crescimento econômico

O cenário chama atenção porque acontece justamente num momento em que a Flórida continua recebendo moradores e investimentos em ritmo acelerado

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A economia da Flórida continua crescendo, mas começa a esbarrar em um problema que preocupa empresários e autoridades: está faltando gente para trabalhar.

Setores que dependem de grande volume de funcionários, como construção civil, hotelaria, turismo e serviços, relatam dificuldade crescente para contratar e manter equipes. O efeito já aparece no dia a dia: obras mais lentas, custos maiores e empresas reduzindo ritmo de expansão.

O cenário chama atenção porque acontece justamente num momento em que a Flórida continua recebendo moradores e investimentos em ritmo acelerado.

Só na região de Orlando, quase 38 mil novos moradores chegaram em apenas um ano — média de aproximadamente 725 pessoas por semana. Esse crescimento aumenta a demanda por moradia, hotéis, restaurantes, estradas e infraestrutura, mas o número de trabalhadores disponíveis não acompanha o mesmo ritmo.

Na construção civil, o alerta já virou rotina. Empresas relatam dificuldade para encontrar profissionais qualificados e afirmam que parte da força de trabalho mais experiente está se aposentando sem reposição suficiente entre os mais jovens. Segundo dados citados pelo setor, o problema vem desde o período pós-pandemia e ganhou força nos últimos anos.

Na prática, isso significa canteiros operando com equipes menores. Empresas contam que precisam dividir trabalhadores entre diferentes obras, aumentar horas extras e até estender cronogramas para conseguir entregar projetos. Em alguns casos, salários precisaram subir para atrair profissionais. Em reportagens anteriores na Flórida, empresários relataram aumentos expressivos na remuneração para tentar manter funcionários.

E não é só a construção. A hotelaria e o turismo – dois motores econômicos do estado – também enfrentam dificuldade para preencher vagas operacionais, especialmente em períodos de alta demanda. A consequência pode aparecer diretamente para consumidores: atendimento mais lento, menor oferta de serviços e aumento de custos operacionais.

Especialistas apontam que vários fatores estão por trás desse apagão de mão de obra:

– envelhecimento da população ativa;

– menos jovens entrando em profissões técnicas;

– crescimento econômico acelerado;

– mudanças no fluxo migratório e políticas de imigração;

– concorrência entre empresas pelo mesmo trabalhador qualificado.

A resposta do mercado tem sido investir em formação profissional. Na região central da Flórida, novas iniciativas passaram a oferecer cursos acelerados em áreas como elétrica, encanamento e climatização (HVAC), com alguns programas permitindo certificação em cerca de seis meses. Também há esforços para atrair mais mulheres e ampliar o acesso de novos grupos ao mercado da construção. Em 2024, mulheres representaram cerca de 11,2% da força de trabalho do setor, segundo dados federais.

Para economistas, o desafio agora não é falta de demanda – é capacidade de executar. Se o estado continuar crescendo sem formar trabalhadores suficientes, o resultado pode ser sentido por toda a população: casas mais caras, obras atrasadas, pressão sobre serviços e custos maiores para viver na Flórida.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.