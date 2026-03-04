FBI monitora caso Master, que terá audiência em tribunal da Flórida hoje

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Master



O caso envolvendo o colapso do Banco Master e seu controlador, o empresário brasileiro Daniel Vorcaro, ganhou novos desdobramentos internacionais. Embora não exista, até o momento, confirmação pública de acusações formais apresentadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) ou de uma investigação oficialmente anunciada pelo FBI contra Vorcaro, fontes ouvidas pela Jovem Pan afirmam que autoridades americanas já acompanham o caso de perto.

De acordo com esses relatos, o FBI estaria monitorando movimentações e desdobramentos ligados ao Banco Master, especialmente diante da possibilidade de que recursos associados ao caso tenham transitado pelo sistema financeiro internacional ou por estruturas empresariais nos Estados Unidos. O acompanhamento preliminar de casos com potencial impacto transnacional é considerado prática comum entre autoridades federais americanas, sobretudo quando há indícios de operações envolvendo dólar, ativos no exterior ou possíveis transferências de patrimônio entre diferentes jurisdições.

Quando investigações financeiras têm dimensão transnacional – envolvendo transferências em dólar, ativos imobiliários ou estruturas empresariais em diferentes jurisdições – é comum que agências como FBI, DOJ ou SEC acompanhem os desdobramentos, ainda que sem abertura formal de processo criminal naquele momento.

Uma audiência marcada para esta quarta-feira (4) no tribunal de falências dos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, pode avançar na investigação e na busca por ativos ligados ao banco no país. Paralelamente, documentos regulatórios e relatos de fontes indicam que autoridades americanas podem estar acompanhando o caso.

A sessão ocorre na U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Florida, no âmbito de um processo de Chapter 15, mecanismo jurídico usado para reconhecer nos Estados Unidos processos de insolvência que ocorrem em outros países. No caso do Banco Master, o procedimento busca dar suporte à liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, permitindo que ativos eventualmente localizados em território americano sejam identificados, preservados e, se necessário, recuperados para pagamento de credores.

Segundo registros do tribunal, o processo envolve pedidos de cooperação judicial e medidas voltadas à identificação de bens ligados ao banco ou a estruturas societárias associadas ao caso.

Conexões com ativos nos Estados Unidos

A abertura do processo na Flórida está diretamente ligada à suspeita de que ativos relevantes possam ter sido adquiridos ou mantidos nos Estados Unidos, incluindo propriedades imobiliárias e investimentos registrados por meio de empresas. O Chapter 15 permite ao liquidante estrangeiro solicitar ao tribunal americano acesso a documentos, registros financeiros e eventuais transferências patrimoniais.

Especialistas em insolvência internacional apontam que esse tipo de procedimento é comum quando instituições financeiras em colapso possuem operações ou patrimônio fora do país de origem. Com o reconhecimento do processo estrangeiro pelo tribunal americano, autoridades e administradores judiciais podem solicitar subpoenas, depoimentos e acesso a dados financeiros para rastrear recursos.

Menção ao Banco Master em documento da SEC

Em paralelo ao avanço do processo judicial nos Estados Unidos, o Banco Master também apareceu em um documento registrado na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais americano.

O registro foi protocolado em 5 de janeiro de 2026 no sistema público EDGAR, base de dados onde empresas listadas ou emissoras de valores mobiliários submetem documentos regulatórios.

No texto do documento consta a informação de que:

“Banco Master is currently undergoing extrajudicial liquidation.”

A menção aparece como parte de um disclosure regulatório, mecanismo que obriga empresas a informar riscos relevantes a investidores. Especialistas destacam que esse tipo de referência não significa automaticamente uma investigação da SEC, mas indica que a situação do banco foi considerada um evento relevante em operações corporativas vinculadas ao mercado americano.

Cooperação internacional

O caso Banco Master tornou-se um exemplo de como crises financeiras podem ultrapassar fronteiras jurídicas. A audiência desta quarta-feira na Flórida ocorre no contexto de cooperação judicial internacional, mecanismo que permite que tribunais de diferentes países compartilhem informações e auxiliem na execução de decisões relacionadas a insolvência ou recuperação de ativos.

Caso o tribunal americano determine novas medidas, o processo poderá avançar para etapas que incluem pedidos de documentos, depoimentos ou identificação de bens vinculados ao banco ou a estruturas associadas ao seu antigo controlador.

O desdobramento da audiência desta quarta-feira pode indicar o próximo passo das autoridades na tentativa de mapear ativos e esclarecer possíveis conexões financeiras do caso nos Estados Unidos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.