Geórgia vira foco das primárias e testa força política de Trump no Partido Republicano

A atenção é grande porque a Geórgia se tornou, nos últimos anos, um dos estados mais disputados do país

Foto por KENT NISHIMURA / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump, caminha para falar com a imprensa antes de embarcar no helicóptero Marine One, ao partir do gramado sul da Casa Branca, em Washington, DC, em 12 de maio de 2026.



Os Estados Unidos entram em uma semana decisiva para a política americana com eleições primárias em vários estados nesta terça-feira. Mas o principal foco nacional está na Geórgia, estado considerado um dos maiores campos de batalha eleitorais do país e que pode ajudar a definir o rumo das eleições legislativas de meio de mandato, as chamadas midterms.

As disputas envolvem vagas estratégicas para a Câmara e o Senado americano e também servem como um importante teste de força para o presidente Donald Trump dentro do Partido Republicano.

A atenção é grande porque a Geórgia se tornou, nos últimos anos, um dos estados mais disputados do país. Historicamente conservador, o estado passou a registrar eleições extremamente apertadas entre republicanos e democratas. Em 2020, por exemplo, a vitória de Joe Biden na Geórgia foi decidida por menos de 12 mil votos – a menor margem no estado em décadas. Depois, em 2022, os democratas conseguiram manter uma cadeira crucial no Senado com a vitória de Raphael Warnock.

Agora, republicanos tentam recuperar terreno em um estado considerado fundamental para qualquer estratégia nacional.

Além do impacto eleitoral, as primárias desta terça também medem a influência de Trump sobre os candidatos republicanos. O presidente tem investido fortemente em aliados políticos e apoiado nomes alinhados ao movimento “Make America Great Again”, o MAGA.

O assunto ganhou ainda mais força depois do resultado de uma eleição primária realizada no fim de semana na Louisiana. Lá, um candidato republicano que entrou em confronto direto com Trump acabou derrotado, reacendendo o debate sobre o peso político do presidente dentro do partido. Analistas afirmam que o resultado funcionou como um alerta para republicanos que pretendem desafiar publicamente o atual presidente.

Na Geórgia, a situação é ainda mais simbólica por causa da relação turbulenta entre Trump e parte da liderança republicana local desde a eleição de 2020. O presidente nunca escondeu críticas a autoridades republicanas do estado que se recusaram a apoiar suas alegações de fraude eleitoral naquela disputa.

Por isso, os resultados das urnas nesta terça serão observados nacionalmente como um termômetro político:

• da força eleitoral de Trump;

• da influência do movimento conservador MAGA;

• e da capacidade dos republicanos de manter unidade antes das eleições gerais.

Os democratas também acompanham o cenário de perto. O partido vê a Geórgia como peça-chave para manter competitividade no Senado e tentar reduzir perdas na Câmara. Pesquisas recentes mostram disputas apertadas em diferentes distritos, indicando que o estado deve voltar a ser um dos centros da guerra política americana até novembro.

Outro fator importante é a mobilização do eleitorado suburbano – especialmente mulheres, jovens e eleitores independentes – grupos que ajudaram democratas nas últimas eleições e continuam sendo considerados decisivos para o resultado final.

Especialistas avaliam que as primárias desta semana podem redefinir estratégias nacionais dos dois partidos. Uma vitória expressiva de candidatos apoiados por Trump fortaleceria ainda mais o controle do presidente sobre os republicanos e aumentaria sua influência para futuras disputas nacionais. Já derrotas de aliados do presidente poderiam abrir espaço para alas mais moderadas dentro do partido.

Os resultados começam a sair na noite desta terça-feira e devem ser acompanhados de perto em Washington, onde líderes dos dois partidos já tratam a Geórgia como um dos estados mais importantes do mapa político americano em 2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.