Governo Trump cria fundo bilionário contra ‘uso político’ da Justiça e gera forte reação nos EUA
A iniciativa prevê a criação de um mecanismo de compensação financeira para pessoas que alegam ter sido perseguidas politicamente durante o governo do ex-presidente Joe Biden
SAUL LOEB / AFPO fundo terá US$ 1,776 bilhão — o equivalente a cerca de R$ 9,8 bilhões na cotação atual — e foi criado como parte de um acordo judicial relacionado ao processo movido por Trump contra a Internal Revenue Service (IRS), órgão equivalente à Receita Federal brasileira.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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