Influenciador assume papel de crupiê em ação inédita de cassino ao vivo no Brasil

Empresário e criador de conteúdo Thiago Massao conduziu partidas de Baccarat e interagiu diretamente com jogadores em tempo real

Divulgação Empresário e criador de conteúdo Thiago Massao



Uma iniciativa realizada no dia 26 de março chamou a atenção do setor de jogos online no Brasil ao colocar um influenciador digital no comando de uma mesa de cassino ao vivo. O empresário e criador de conteúdo Thiago Massao participou da ação e atuou como crupiê durante uma transmissão de aproximadamente uma hora, conduzindo partidas de Baccarat e interagindo diretamente com jogadores em tempo real.

A proposta, que envolveu as empresas Spin Gaming Brasil e Casa de Apostas, buscou explorar novos formatos de engajamento dentro do mercado de iGaming — segmento que reúne apostas esportivas, cassinos online e jogos digitais com dinheiro real. Durante a transmissão, Massao desempenhou funções típicas de um dealer profissional, como conduzir rodadas, lidar com as apostas dos jogadores e manter a dinâmica da mesa, ao mesmo tempo em que interagia com o público conectado.

Treinamento e preparação

Para assumir a função, o influenciador passou por um período de treinamento na Spin Academy, estrutura dedicada à formação de dealers para operações de cassino ao vivo. Esse tipo de profissional é responsável por operar jogos transmitidos por streaming, geralmente a partir de estúdios especializados, com interação direta com jogadores por meio de chats e interfaces digitais.

O treinamento incluiu desde regras específicas do Baccarat até aspectos técnicos da transmissão ao vivo, como postura diante das câmeras, padronização de movimentos e comunicação com o público. Também foram abordadas normas operacionais e protocolos que garantem a integridade das partidas, um ponto central em plataformas de jogos online.

Segundo Massao, a experiência permitiu compreender melhor os bastidores do funcionamento dessas operações. Ele destacou a complexidade do papel do dealer, que vai além da condução do jogo e envolve habilidades de comunicação e controle da dinâmica da mesa.

Bastidores da transmissão

A transmissão foi realizada a partir de um estúdio equipado com tecnologia de streaming em tempo real, câmeras de alta definição e sistemas integrados que registram apostas e resultados instantaneamente. Esse modelo é uma das principais apostas do setor de iGaming para oferecer uma experiência mais próxima dos cassinos físicos, replicando elementos como interação humana e ambiente visual.

Durante a ação, os jogadores puderam acompanhar as rodadas ao vivo e participar por meio de plataformas digitais, realizando apostas e interagindo com o influenciador via chat. Esse formato híbrido — que combina entretenimento, tecnologia e participação ativa do público — tem sido explorado como uma forma de aumentar o tempo de permanência dos usuários nas plataformas.

Estratégia e contexto de mercado

A iniciativa ocorre em um momento de expansão do mercado de apostas online no Brasil, impulsionado por avanços na regulamentação e pelo crescimento do consumo de conteúdo digital. Nos últimos anos, empresas do setor têm investido em estratégias que aproximam o universo dos jogos do entretenimento, incluindo parcerias com influenciadores, transmissões ao vivo e experiências interativas.

Especialistas apontam que o uso de criadores de conteúdo em ações desse tipo busca reduzir a barreira de entrada para novos usuários, ao apresentar o ambiente de apostas de forma mais familiar e acessível. Ao mesmo tempo, levanta discussões sobre transparência e responsabilidade, especialmente no que diz respeito à promoção de jogos que envolvem risco financeiro.

Representantes das empresas envolvidas afirmam que a ação faz parte de uma estratégia de inovação no segmento de cassinos ao vivo. Segundo eles, a proposta é explorar formatos mais imersivos e interativos, alinhados ao comportamento de consumo de uma audiência cada vez mais conectada e acostumada a conteúdos em tempo real.

Tendências e desafios

O crescimento do iGaming no Brasil tem sido acompanhado por desafios regulatórios e debates sobre publicidade, proteção ao consumidor e limites na atuação de influenciadores. Com a regulamentação em andamento, espera-se que o setor passe a operar sob regras mais claras, incluindo exigências relacionadas à transparência e à comunicação com o público.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.